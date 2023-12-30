شارك عدد 4 لاعب من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن تشكيل المنتخب المصرى للسلاح (سيف المبارزة) والمكون من عدد 4 لاعب فى البطولة بمشاركة 29 دولة فى بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن 20 سنة بدولة اليونان.



جاء ذلك إستمراراً للنجاحات التى يحققها أبناء أندية المؤسسات العسكرية بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصرى عالياً خفاقاً بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها.

اللاعب محمـد محمود ياسين



حيث حقق اللاعب محمـد محمود ياسين لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية بعد تغلبه على بطل إيطاليا فى المباراة النهائية .





هذا وقد أشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الإنجاز الرياضى, مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة يُحتذى بها لكل شباب الوطن .



أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازاً رياضياً جديداً بكأس العالم للسلاح