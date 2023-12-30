السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Wonka يتخطى 187 ألف جنيه بشباك التذاكر أمس

فيلم Wonka
فيلم Wonka

واصل فيلم Wonka، في المركز الثاني حيث حصد على 187 ألف جنيه، بينما جنى على مدار أسبوعين مليون و206 ألف جنيه.

 

 تفاصيل فيلم Wonka

فيلم "Wonka" من إخراج بول كينج، ويجمع في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم بطولة تيموثي شالاميت، كالاه لين، كيجان مايكل كي، باترسون جوزيف، مات لوكاس، ماثيو باينتون، سالي هوكينز، روان أتكينسون، جيم كارتر، ناتاشا روثويل، توم ديفيس، أوليفيافن كولمان، بالإضافة إلى هيو جرانت.

 

 ويستعرض الفيلم قصة صانع الشيكولاته "ويلي ونكا"، والتي جاءت ضمن رواية «Charlie and the Chocolate Factory»، للكاتب رولد دال، وهو الفيلم الثالث التي تستوحى أحداثه من الرواية بعد «Willy Wonka & the Chocolate Factory» و« Charlie and the Chocolate Factory».

 ترشيح تيموثي شالاميت لـ "جولدن جلوب" أفضل ممثل عن "Wonka"

 

وحصل الفيلم على ردود أفعال إيجابية من النقاد حول العالم، وترشح بطله تيموثي شالاميت لجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو استعراضي، وذلك في نسختها الـ 81.

 فيلم Wonka
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