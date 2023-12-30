مجموعة مصر.. منتخب الرأس الأخضر يعلن قائمته لأمم أفريقيا

أعلن بيدرو بريتو المديرالفني لمنتخب الرأس الأخضر، اليوم السبت، قائمة فريقه النهائية لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة بكوت ديفوار.

قائمة منتخب الرأس الأخضر

وجاءت قائمة منتخب الرأس الأخضر كالتالي:-

الحارس: فوزينيا (ترينسين السلوفاكي) – ماركيو روزا (أناديا البرتغالي) – ديلان سيلفا (سينترينس البرتغالي).

الدفاع: ستوبيرا (بوافيشتا البرتغالي) – روبيرتو دي بوكو (شامروك الإيرلندي) – ديني (البطائح الإماراتي) – ديلان تافاريس (باستيا الفرنسي) – لوجان كوستا (تولوز) – جواو كوريا (تشافيس البرتغالي) ستيفان كوريرا (كولومبوس الأمريكي).

الوسط: جاميرو مونتيرو (سان خوسي الأمريكي) – كيني روتشا (زاكاكايو القبرصي) – باتريك أندرادي (كاراباج الأذربيجاني) – جواو باولو (شريف تيراسبول المولدوفي) – ديروي دوارتي (فورشونا سيتارد الهولندي) – كوكا (أونياو لوريا البرتغالي) – كيفين بينا (كراسنودار الروسي) – لاروس دوارتي (جرونخين الهولندي).

الهجوم: ريان مينديز (فاتح كاراجمرك التركي) – جاري رودريجيز (أنكراجوجو التركي) – دجانيني (الفتح السعودي) – ويلي سيميدو (أومونيا القبرصي) – بيبي (رايو فايكانو الإسباني) – جوافني كابرال (ساليرنيتانا الإيطالي) – هيليو فاريلا (بورتيمونينسي البرتغالي) – بريان تيكشيرا (شتورم جراز النمساوي).

ويقع منتخب الرأس الأخضر في نفس مجموعة مصر بجانب كلا من غانا ومومبيق.