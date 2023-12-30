أستاذ بعلوم أزهر أسيوط عضواً فى لجنة الأيكات الدولية

تقدم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى، والأستاذ الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان عميد كلية العلوم بنين بأسيوط بأصدق التهانى والتبريكات للدكتور محمود محروس سيد فراج أستاذ مساعد علوم البحار والأسماك بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط؛ لاختياره عضوا فى فريق الأيكات المصرى ضمن لجنة الأيكات الدولية " اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالأطلنطى" التابعة لإدارة العلاقات والإتفاقيات الدولية بجهاز حماية البحيرات وتنمية البحيرات و الثروة السمكية - رئاسة مجلس الوزراء.



جدير بالذكر أنه قد تم اختيار سيادته مؤخرا عضوا فى اللجنة الوطنية لعلوم البحار والمصايد التابعة لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.



جاء هذا الاختيار لخبرته فى مجال علوم البحار والحفاظ على الثروات المائيه ومشاركاته الفعالة دوليا ومحليا لتمثيل مصر فى الاجتماعات والندوات التى تدرس حماية البيئة المائية، وهو ما يؤكد ريادة وتميز كلية العلوم بنين بأسيوط فى المشاركة فى اللجان الدولية والاقليمية حيث أن أكثر من عشرة أعضاء من الكلية يمثلون الجامعة ويمثلون مصر فى لجان دولية وإقليمية ومحلية متخصصة.

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