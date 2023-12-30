رابط التقديم على وظائف وزارة الطاقة بالسعودية

تصدر وظائف وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، على محركات البحث بموقع “جوجل”، بعدما أعلنت عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

أماكن وظائف وزارة الطاقة:

وبحسب ما جاء في بيان وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، فأن الوظائف بفروع الوزارة في كل من أبها، وتبوك، والظهران، وبريدة، والرياض.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الطاقة:

وأوضحت وزارة الطاقة، في بيانها، أن التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة جاءت كالتالي:

مهندس محترف شؤون جهات حكومية وشركات (أبها).

مهندس خبير شؤون جهات حكومية وشركات (تبوك).

كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات (الظهران).

مهندس خبير شؤون جهات حكومية وشركات (الظهران).

مهندس خبير شؤون جهات حكومية وشركات (أبها).

كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات (بريدة).

كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات (تبوك).

كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات (أبها).

كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات (الظهران).

مشرف فريق (الرياض).

مدير مكتب (الرياض).

موعد التقديم على وظائف وزارة الطاقة:

ونوهت إدارة وزارة الطاقة، أن التقديم متاح على الوظائف الشاغرة اعتبارًا من اليوم السبت 30 ديسمبر 2023م، وحتى استكمال العدد المطلوب.

رابط التقديم على وظائف وزارة الطاقة:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــــــــــــــــــــا).