مدبولي يوجه وزارة العدل بتغليظ عقوبات احتكار السلع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم توجيه وزارة العدل بتعديل القانون لتغليظ العقوبة على من يحتكر السلع الاستراتيجية التي حددها قرار رئيس الحكومة، لافتا إلى أنه تم تحديد السعرمع اتحاد الغرف والصناعة لضمان أن تصل المنتجات بالسعر المناسب.

قال "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن قرار وزير التموين بطباعة السعر على السلع والآليات الخاصة به، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء تجمع بيانات من المصانع بكميات والإنتاج التي تخرج منه والمستلزمات الخاصة بالإنتاج حتى لا يتأثر السعر بنقص المستلزمات وتقرير أسبوعي بمجلس الوزراء لضمان عدم حدوث أي أزمة.

واصل مدبولي أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك مراجعة شهرية مع المصانع في التسعير لضمان أن تصل السلع للمواطنين، لافتا إلى أنه سيكون بالمحافظات لجنة لمتابعة التنفيذ، لافتا إلى أن هناك مئات المنافذ وذلك سيأخذ الكثير من الوقت، قائلًا: "سنبدأ بـ7سلع استراتيجية وسيتبعها باقي السلع".

أوضح رئيس الوزراء أن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وأى إخفاء لها سيكون له عقوبات.