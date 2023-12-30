المشدد 3 سنوات لمُدانين بالإتجار في الحشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة كلاً من خالد.ع ومحمد. ع بالسجن المشدد 3 سنوات لإدانتهما بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.

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وشمل الحكم تغريمهما مبلغ 50 ألف جنيه، ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وألزمتهما بالمصروفات الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهما في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين، أحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) فير غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أثبته بمحضره وشهد به في التحقيقات الرائد معاون مباحث قسم البساتين.

وأكد مجري التحريات أنه بتاريخ 22 يونيو 2023 حوالي الساعة الرابعة مساء وحال مروره الأمني بدائرة القسم على رأس قوة من أفراد الشرطة السريين أبصر المُتهمين.

وتلاحظ له جلوس المتهمين خالد.ع ومحمد.ع بين السيارات المُتوقفة، وكان الأول مُمسكاً بحقيبة كرتونية "خاصة بالهدايا" والثاني مُمسكاً بيده قطعة كبيرة داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر يقوم بتفحصها فتوجه نحوهما.

وإذا ظهرت عليه علامات الخوف والارتباك الشديدين وعلى الفور تمكن من السيطرة عليهما واستخلاص تلك القطعة المخدرة من يد المتهم مُحرزها.

وبفحص الحقيبة التي كانت بيد المتهم الآخر تبين احتوائها على 14 طعة كبيرة لذات جوهر الحشيش المخدر، وبتفتيشهما عثر معهما على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا له بإحرازهما لجوهر الحشيش المخدر.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الخمسة عشر قطعة المضبوطة لدى المتهمين هي لجوهر الحشيش المُخدر، ووزنت جميعها 1515.10 جم.