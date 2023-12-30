محافظ الشرقية يُصدر كتاباً دورياً بإجراءات استقبال العام الميلادى الجديد

في اطار استعدادات محافظة الشرقية لاستقبال العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد وحرصًا من المحافظة على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين والاخوة المسيحين وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كتاباً دورياً رقم 16 لسنة 2023 لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات وكافة الجهات المعنية بالإجراءات اللازم اتخاذها وتنفيذها بكل دقه والتي جاءت على النحو التالي:-

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعيه بكل مركز ومدينة وحي ومديرية خدمية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأحداث الطارئة والتي قد تحدث خلال فترة الإجازات والتعامل معها بشكل سليم.

ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء او نوابهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع واحداث على الفور وأخطار معالى المحافظ بها.

وأكد محافظ الشرقية على تواجد مديري المديريات أو وكلائهم الذين يرتبط عملهم بتقديم خدمات للمواطنين فضلاً عن ضرورة تواجد طاقم إدارى وفني بمرافق (مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – المستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية – أماكن التجمعات الجماهيرية ) بمواقعهم خلال فترة الأعياد وتفقد المرافق وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال عيد الميلاد المجيد.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين العامة وبمحيط الكنائس والحدائق والمتنزهات بنطاق المحافظة واستمرار حملات رفع الاشغالات المخالفة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء اجازة عيد الميلاد المجيد .

كلف محافظ الشرقية وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية لزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة فضلاً على التنسيق مع مباحث التموين ومديرتي الصحة والطب البيطري وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة بتكثيف المرور اليومي على الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك والتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ على مدير إدارة مرور الشرقية بتكثيف الحملات المرورية والدرويات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكافة المخالفات ومنع وقوع حوادث على الطرق وتحقيق اقصى سيولة لحركة المركبات فضلاً عن تكثيف التواجد الأمني لرجال الشرطة و إجراءات التأمين للكنائس والمنشآت الهامة والحيوية بنطاق المحافظة.

وفي الختام قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، التهنئة للأخوة المسيحين ولجموع المواطنين بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قام بتهنئة الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص بالعام الميلادي الجديد 2024 داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

أوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات بجانب تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير قرى الريف المصري والتي أصبحت واقعاً ملموساً سيحقق نقلة نوعية وحضارية لقاطنيها.

طالب محافظ الشرقية، جموع المواطنين ببذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة في بناء الوطن داعياً المولي عز وجل أن يديم على مواطني الشرقية دوام التوفيق والتقدم والازدهار وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية.

كما بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد جاء نصها:

"يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024.

وبهذه المناسبة نتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يبارك جهودكم المخلصة وأن يوفقكم لما فيه الخير والتقدم والإزدهار لمصرنا الغالية".

كما أرسل محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشؤون الاستثمار والاصلاح الاداري، والسادة الوزراء، والمحافظين، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار شخصيات الدولة، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.