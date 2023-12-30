حكم الاحتفال بليلة رأس السنة

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، أن الاحتفال برأس السنة هو أن يفرح ويحتفي الشخص بمناسبة هامة قد تجعله سعيدا هو ومن حوله، ولعل انتهاء العام الميلادي يكون من أكثرها أهمية لدي كثير من الناس بغض النظر عن ديانتهم، فالعام الميلادي هو توقيت عالمي ارتبطت به غالب المعاملات الدولية لذلك كان انتهاء فترة وبداية أخري يعد من الأمور الهامة التي يحسب بها كثير من الناس نجاحاته ويقيم بها آخرون افعالهم ، لذلك كان التوقف عند بدايتها ونهايتها والاحتفاء بها من الأمور المباحة في الإسلام متي روعيت الضوابط الشرعية والاخلاقية لذلك.



وأضاف الجمل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن كيفية الاحتفال برأس السنة هو ما يهمنا فمعلوم أن طريقة الاحتفال بمناسبة ما قد تأخذ صاحبها إما الي حكم الاستحباب أو الإباحة أو قد تحول هذه المناسبة الي التحريم والتجريم الشديد متي كانت طريقة الاحتفال بها من المحرمات التي لا تجوز في ديننا الحنيف ، حتي ولو كانت هذه المناسبة من شعائر الإسلام، وكانت طريقة الاحتفال فيها من المنكرات والانتهاكات لحرمات الله ، فكان الاحتفال بها محرم بهذا الشكل فمن احتفل بعيد الفطر او الأضحي بشكل محرم لم يجز له ان يحتفل بتلك المناسبة التي أمرنا كمسلمين بالاحتفال فيها ولكن بما يقره الشرع الشريف وبما لا يخالف تعاليم الإسلام.

وتابع نحن جميعا في بلدنا مصر نعيش مع بعضنا البعض جنبا الي جنب مع اختلاف دياناتنا الا أننا نشترك في وطن واحد نعيش فيه في سلامة ووئام ألا يوجب هذا أن أهنئ أخي من غير المسلمين أيضا علي ما أنعم الله عليه به هو وأهله وأحبابه من الصحة والسلامة طوال عام كامل .. وأن ادعو الله له بالصلاح والفلاح ، مشيرًا إلى أنه أمن حرم ذلك أقول لهم أين دليلكم الشرعى علي تحريم ما سبق؟

وتابع، من احتفل بأي مناسبة بفعل المعاصي والمنكرات والمحرمات كان فعله هذا من المحرمات التي لا تجوز وسيحاسبه الله عليها يوم القيامة أما من أراد ان يحتفل بمناسبة ما بالتقرب الي الله فيها والبعد عما حرم الله كان، ذلك من خير الأعمال عند الله جل وعلا حيث قال"( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ... لايضركم من ضل إذا اهتديتم ).