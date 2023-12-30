كنيسة الأنبا إبرام تحتفل بمناسبة رأس السنة الميلادية.. تفاصيل

تقيم كنيسة الأنبا إبرام بزين العابدين التابعة للأقباط الأرثوذكس في المعادي، غداً الأحد، فعاليات روحية بمناسبة رأس السنة الميلادية بمقرها بدءًا من الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يتخلل اللقاء اقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في فعاليات متنوعة تختم في العاشرة والنصف مساءً، ثم يبدأ القداس الالهي حتى الثانية عشر صباحاً، على أن تقام القداس الالهي الثاني يوم الاثنين من السابعة والنصف صباحاً على مدار ساعتين متواصلة.



فعاليات تعيشها الكنيسة

تشهد الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن يتخلل اللقاء الطقوس القبطية المتمثلة في طقس العشية، يليها صلاة نصف الليل من السابعة مساءً، ثم تبدأ طقوس التسبحة كغيرها من الكنائس .

تسبحة كيهك وصوم الميلاد

استهل الاقباط في ربوع الأرض خلال ى الفترة الماضية بنهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح يوم الأحد المقبل الموافق ٧ يناير، بينما بدأت منذ أيام سهرة "كيهك".



مناسبات عاشتها الكنائس المصرية



عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية آنذاك.