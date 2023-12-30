أجواء شتوية ممطرة.. حالة الطقس المتوقعة غدا ليلة رأس السنة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا الأحد الموافق ليلة رأس السنة، معتدلة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 21 الصغرى 13

السواحل الشمالية:- العظمى 20 الصغرى 14

جنوب سيناء:- العظمى 24 الصغرى 16

شمال الصعيد:- العظمى 22 الصغرى 9

جنوب الصعيد:- العظمى 26 الصغرى 13