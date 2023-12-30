استعدادات كنيسة مارجرجس بخماروية للاحتفال برأس السنة الميلادية.. تفاصيل

تستعد كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني التابعة للأقباط الأرثوذكس في منطقة الخماروية، غداً الأحد، فعاليات روحية متنوعة بمناسبة رأس السنة الميلادية ، بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر أن يتخلل اللقاء اقامة فقرات متنوعة يتضمنها كورال ومسابقات وكلمة روحية للاباء وكلمة للمجلس وفقرة الوعظ المرئي ومدرسة الشمامسة واحتفالية " بابا نويل"، تنتهي بصلاة عشية من الساعة العاشرة مساءً.

يليها القداس الالهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة من الحادية عشر مساءً، ومن المقرر أن تختم الكنيسة احتفالها في تمام الساعة واحدة صباحاً.



طقوس تعيدها الكنائس

تشهد الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن يتخلل اللقاء الطقوس القبطية المتمثلة في طقس العشية، يليها صلاة نصف الليل من السابعة مساءً، ثم تبدأ طقوس التسبحة كغيرها من الكنائس .

تسبحة كيهك وصوم الميلاد



استهل الاقباط في ربوع الأرض خلال ى الفترة الماضية بنهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح يوم الأحد المقبل الموافق ٧ يناير، بينما بدأت منذ أيام سهرة "كيهك".



مناسبات عاشتها الكنائس المصرية



عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية آنذاك.