حصاد 2023| حملات إعلامية لرفع الوعي البيئي

لاتزال مصر تبذل جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في خضم التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب.

نظمت وزارة البيئة العديد من الإحتفالات البيئيةخلال عام 2023، وشاركت أيضاً فى عدة احتفالات أقامتهاعدد من الجهات تعلق بالموضوعات البيئيةالمختلفة، وهي:

الاحتفال الرسمي الأول بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٣ تحت شعار "الطريق لما بعد (Cop27).

الاحتفال بالحدث العالمى لإطفاء الأنوار (ساعة الأرض) تحت شعار " حان وقت الطبيعة".

الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجى يوم ٢٢ مايو 2023 على منصات التواصل الاجتماعى للوزارة وذلك بعرض عددم نالفيديوهات والتنويهات للتوعية بالتنوع البيولوجى واهميته للبيئة والانسان ودورالفرد والمجتمع فى المشاركة فى حمايةهذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها .

الاحتفال بأسبوع دعم الاستثمار البيئي ضمن الاحتفالات باليوم العالمى للبيئة 5 يونيو 2023 ، من خلال عدد من الفعاليات .

الاحتفال باليوم العالمى للطيور الحوامة على منصات التواصل الاجتماعى لعام 2023 تحت شعار "الماء: استدامة حياة الطيور" من خلال عرض فيديوهات وتنويهات للتوعية بهذا اليوم.

مشاركة العالم الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة لعامى 2023 على منصات التواصل الاجتماعى تحت شعار "احياءالاراضى الرطبة المتدهورة واستعادتها".

مشاركة دول العالم الإحتفال اليوم العالمى لحماية طبقةالأوزون تحت شعار "اصلاح طبقة الأوزون والحد من تغيرالمناخ"

ثانيا: الحملات الإعلامية:

تم تنفيذ عدد من الحملات الإعلامية ، ومن أهمها:

إطلاق حملة " حكاوى من ناسها" للمجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.

استمرار حملة Eco Egypt للتعريف بالمحميات الطبيعية.

استمرار مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

استمرار حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.

ثالثا: الحملات التوعوية:

- تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية التوعوية لمناقشة مختلف القضايا والمشكلات البيئية المحلية والعالمية لرفع الوعي البيئي وتعديل السلوك البيئي للفرد تجاه البيئة وذلك لمختلف فئات المجتمع . فقد اشتملت الأنشطة التوعوية " ندوات - ورش عمل فنية قائمة على إعادة استخدام المخلفات - ورش عمل تفاعلية ، بالاضافة إلى المسابقات واطلاق المبادرات والمعارض والرحلات وحملات التشجير والمعسكرات البيئية " ، وقد بلغ اجمالي المستفيدين(139000) مستفيد خلال عام 2023، كالتالى :

تنفيذعدد( 2633 ) ندوة توعوية بيئية تناولت العديد من القضايا البيئية مع التركيزعلي قضية التغيرات المناخية وربطها بالعديد من القضاياالبيئية الأخري.

تنفيذ مجموعة من الندوات تستهدف المرأةخلال عام 2023،وصل عددهإ إجمإلى 64 ندوة بمحافظات المنصورة، قنا،الشرقية،أسيوط حولمصادرالتلوث البلاستيكى وآثاره على البيئة،وكيفيةالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

تنفيذعدد (79) اجتماعا وحلقات نقاشية وعدد(915) حملة توعوية بهدف المشاركة والمسئوليةالمجتمعية تجاه البيئة ومواردها والحفاظ عليها.

تنفيذعدد (537)ورشة عمل فنيةعن إعادة إستخدام المخلفات وكيفية الاستفادة منها .

تنفيذ عدد (11) ورشة عمل تفاعلية وحواراً وطنياً لمناقشة القضايا والمشكلات البيئية وإقتراح الحلول الملائمة لها والتي تهدف إلى رفع الوعي البيئي وتعديل السلوك البيئي للفئات المستهدفة.

تنفيذعدد (3) مسابقةبيئيةوأيضاعدد (18) معرضوأسبوع بيئي،وعدد (180) نشاط بيئي مختلفة بهدف التوعيةالبيئية وذلك في جومن البهجة والسعادة للفئات المستهدفة وخاصةالأطفال وذوي الهمم.

المشاركةوالرعاية لعدد (98) إحتفال ومؤتمرذات الصلة بالموضوعات البيئية بالاضافة إلي عرض دورالوزارة ورؤيتها وانجازاتهاوالمشاركة بالابحاث البيئية ذات الصلة بموضوع المؤتمر.

المشاركة في عدد(7) رحلات وقوافل بيئية،وعدد (8) معسكرعلى مستوي الجمهورية استهدفت نفيذ مجموعة من الأنشطة البيئيةوذلك بالتعاون مع

المؤسسات والوزارات الأخري بالمحافظات علي مستوي الجمهورية.

تنفيذ عدد (20) نشاط متنوع لطلاب مدارس التربية الخاصة ( ذوي القدرات الخاصة) بالقاهرة والجيزة

تنفيذ حملة بمشاركة نادىروتارى "اسكندرية رمل"،وجامعة الاسكندرية،والاتحادالمصرى للغوص والانقاذ،لتنظيف قاع البحربمنطقة الميناءالشرقي ىبالانفوشى بمحافظة الإسكندرية

- تنظيم حملة نظافة وتوعية موسعةبمحمية وادىدجلة بالتعاون مع فريق واديأيبكس،للمساهمة في تحويل وادي دجلة إلى محمية مستدامة وخالية من المخلفات.

- تنفيذعدد من حملات نظافة الشواطئ في إطارالاحتفالات باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ البحرية،حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لتنظيف عدد من الشواطئ منه اشاطئ السراي اورأس التين والأنفوشى والمكس والدخيلة،ومحافظةشمال سيناء بشواطئ مدينةالعريش ومطروح.

- إطلاق حملة توعية لحماية وتنظيف الشواطىءتحت عنوان “ شاطيء بلا مخلفات ” من خلال البرنامج الوطنى لإدارةالمخلفات الصلبةالتابع للوزارة وبالتعاون مع هيئةالتعاون الدولى الالمانىgiz وجمعيةحمايةالبيئة،حيثت تنفيذحملات نظافة ببعض الشواطىء المصرية بمحافظتى الإسكندرية ورأس البر.

- مشاركة محافظةالبحرالأحمربيوم النظافة العالمى بتنظيم حملة نظافة لشاطئ فلفلة بالغردقة، بمشاكةالقطاع السياحى.

- مشاركة بنك الكساء المصرى للترويج،لمبادرةFROM WASTE TO GOOD TASTE للتوعية ورفع الوعى بثقافةالتدويربالتعاون مع شركاءالعمل البيئى

- تنفيذعدد من المسابقات البيئية ومنها، مسابقة إعادة التدوير،ومسابقة صحتنا من صحة كوكبنا،ومسابقة جمعية كُتّاب البيئة والتنمية لأفضل عمل صحفي متخصص في البيئة والمناخ، وكذامسابقة المشروعات الخضراءالذكية في مختلف محافظات الجمهورية،بهدف التأكيدعل ىأهميةالبُعدالبيئي وتغيرات المناخ في المشروعات.

- التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإطلاق نوادي المناخ والبيئة بمراكزالشباب على مستوى الجمهورية،وتكوين كوادربيئية من الشباب للتوعية بقضية التغيرات المناخية وكيفية التصدي لها.

التنمية المستدامة

-التحكيم في مسابقة الجامعات صديقة البيئة طبقا للمعايير التي وضعتها وزارة البيئة العام الماضى لها. حيث تم إقرارها كمسابقة سنوية من قبل وزارة التعليم العالى.

-المشاركة في ي الدورة الثانية من الإعداد والتقييم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراءالذكية والتي تم تنفيذه ابالتعاون مع وزارات التخطيط والعديد من الوزرات المعينة والجامعات المصرية والمنظمات.

برنامج تعزيزالقدرات الوطنيةلتحسين المشاركة العامة لتنفيذاتفاقيات ريوCB3) )

اصدارنماذج المناهج التعليمية المطورة التى تدمج المفاهيم البيئية والأدله الارشاديه للمعلمين، ووضع برنامج الماجستيرالمهنى البيئى فى اللالتزام البيئى وادارة الموارد الطبيعيه ليطبق بجامعة القاهرة كمرحلة أولى قابله للتكرارفى الجامعاتا لأخرى.

-تنفيذ برنامج للشباب والكوادرالحكوميه فى تطبيق النظم المعلومات الجغرافيه فى مجال التنمية المستدامة

- افتتاح النادى العلمى بمحمية قبةالحسنه، وإسناد تشغيله إلى إحدى مؤسسات المجتمع المدنى