المستشار القانوني لنقابة المهندسين يلغي شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي

استكمالا لما نشرته الوفد حول ازمة الفيش وتحليل المخدرات قبل انتخابات التجديد النصفى للمهندسين وتاكيدا لما نشر تقدم عدد من المهندسين يوم الاربعاء الماضى فى تمام الساعة الثامنة بطلب للمهندس طارق النبراوى حول الغاء شروط الترشح التى وضعتها اللجنة الانتخابية وهى تحليل للمخدرات وكشف بصحيفة الحالة الجنائية و عدم وجود مديونية على المرشح لدى النقابة .

المفأجاة ان راى المستشار القانونى للنقابة انتهى الى عدم مشروعية الشروط التى وضعتها اللجنة وانه فى حالة اقرارها يترتب عليها الطعن فى الانتخابات والغائها واهدار اموال النقابة .

وصرح مصدر بالمجلس الاعلى للمهندسين ان تلك الشروط هى متبعة فى الدولة فتحليل المخدرات ضمن قانون الخدمة المدنية وبالتالى لم تستحدث اللجنة امر مخالف بل من الطبيعى ان يكون المرشح على خلق ولا يتعاطى المخدرات لانه مسؤول عن قرارات تهم جموع المهندسين بالاضافة الى صحيفة الحالة الجنائية والتى تفرض على كل من يتقدم لاى وظيفة بالدولة ونحن كنقابة المهندسين الاستشارى الاول للدولة فكيف يليق بنا ان يكون بيننا فى المجلس الاعلى من اصحاب السوابق .

يذكر ان المستشار القانونى للنقابة قد قد اصدر عدة اراء قانونية والغتها المحكمة عدة مرات منها عدم جواز اجراء الجمعية العمومية بقاعة ازوريس فى مارس الماضى لان القانون ينص على اجرائها بمقر النقابة العامة والمحكمة اقرت صحة انعقادها بقاعة اوزوريس كما ان الراى القانونى اقر بعدم قانونية ارسال رسائل على الهاتف المحمول لاعضاء الجمعية العمومية واقرتها المحكمة وصدقت على صحتها .



وتسأل عدد من المهندسين عن متى تم تقديم الطلب فى حين ان النقابة ينصرف موظفيها فى تمام السابعة مساءا و ايضا يومى الخميس والجمعة اجازة فكيف بتلك السرعة تم تقديم الطلب والنظر فى مدى قانونيته وهناك طلبات مازالت قيد البحث منذ اشهر منها زيادة معاش المهندسين