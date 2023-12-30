كواليس جلسة معتمد جمال الخاصة مع مصطفى شلبي على هامش مران الزمالك

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع مصطفى شلبي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي.

شهدت الجلسة شرح المدير الفني للاعب بعض المهام الفنية المراد تنفيذها والعمل عليها خلال مران اليوم، وذلك بعد مشاركة شلبي في التدريبات الأخيرة وتماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في وجه القدم بشكلٍ كامل.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية شاقة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي.

وشهدت هذه الفقرة التركيز من مخطط الأحمال على تقوية العضلات، بجانب العمل على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين من خلال خوض تدريبات بدون الكرة.

وواصل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي.

وخضع محمود علاء لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم" ضمن البرنامج الموضوع له في ظل الإصابة التي يعاني منها في "الأنكل".

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي.

وشهدت الجلسة شرح المدير الفني تفاصيل فقرات المران للاعبين، وتوضيح بعض الجمل الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال تدريب اليوم.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.