فقرات وصلوات.. أبرز فعاليات كنيسة مارمينا في رأس السنة

تحتفل كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي التابعة للأقباط الأرثوذكس في منطقة فلمنج بالإسكندرية، غدًا الأحد ، فعاليات روحية بعنوان "رأس الحكمة مخافة الرب"، بمناسبة رأس السنة الميلادية بدءًا من الساعة الثامنة والنصف مساءً.

تفاصيل احتفالية راس السنة الميلادية



يبدأ الاحتفال من خلال اقامة صلاة عشية ويليها اجتماع الصلاة بصلوات متنوعة وترانيم ، يعقبها القاء كلمة روحية حول "الإنسان الحكيم"، ومن المقرر أن يترأس الآباء الكهنة بالكنيسة القداس الإلهي من الساعة الثانية عشر صباحًا.



أنشطة تعيشها الكنائس

تشهد الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن يتخلل اللقاء الطقوس القبطية المتمثلة في طقس العشية، يليها صلاة نصف الليل من السابعة مساءً، ثم تبدأ طقوس التسبحة كغيرها من الكنائس .



صوم الميلاد و تسبحة كيهك



استهل الاقباط في ربوع الأرض خلال ى الفترة الماضية بنهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح يوم الأحد المقبل الموافق ٧ يناير، بينما بدأت سهرة "كيهك"منذ أيام.



فعاليات روحية بالكنائس المصرية



عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية آنذاك.