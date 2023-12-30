حصاد وزارة البيئة في مجال منظومة إدارة المخلفات 2023

لا تزال مصر تبذل جهودا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في خضم التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب

وفي إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لها في منظومة إدارة المخلفات، استمرت الخطوات الحثيثةخلال عام 2023 للبدء في التنفيذ الفعلي للمنظومة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب بعض التدخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها.

البرنامج الأول: دعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات المختلفة

فى إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت، شهد عام 2023 نشاط مكثف من الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون مع الوزراء المعنيين والمحافظين لتنفيذ منظومة ادارة المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية،إلى جانبقيام جهاز تنظيم ادارة المخلفات بتنفيذ عدد من الإجراءات كمداخلات في مجالات البنية التحتية ومنها:

- استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الرابعة خلال المدة من 2019 حتى2023.

- قامت وزارة البيئة في اطار دورها التنظيمي والتخطيطي والرقابي في المنظومة، بالتعاقد مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية (محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ، مصانع تدوير مخلفات ، مدافن صحية).

المحطات الوسيطة الثابتة:

تم تسليم عدد (18) مواقع و جاري تنفيذعدد (7) محطة ثابتة بعدد من محافظات الجمهورية.

المحطات الوسيطة المتحركة:

تم الانتهاء من توريد معدات لعدد (14) محطة متحركة بمحافظات الإسماعيلية ، القاهرة ، دمياط ، مطروح، الجيزة ، شمال سيناء ، القليوبية ، الدقهلية .

المدافن الصحية:

تم تسليم عدد (23) مدفن صحي بمحافظات ( الوادى الجديد ، بنى سويف، الفيوم ، المنوفية ، البحيرة ، سوهاج ، الأقصر ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح ، الجيزة ، أسوان ، البحر الحمر ، الشرقية ، السويس ، شمال سيناء ) ، وجاري تنفيذ عدد (18) مدفن صحي.

مصانع التدوير:

- الانتهاء من تنفيذ عدد (3) مصنع تدوير (تونا الجبل (المنيا) –دارالسلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية)) ، وتأهيل عدد (4) خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية).

- رفع التراكمات وإعداد التصميمات والبدء فى تنفيذ عدد (1) مصنع تدوير ( قويسنا)،جاري العمل على تأهيل عدد (4) خطوط بجنوب سيناء وعدد (2) خط فى الغربية .

البرنامج الثاني (عقود التشغيل):

قامت وزارة البيئة بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن الصحية، وتم ارسالها الى وزارة التنمية المحلية لتعميمها على السادة المحافظين، كما تم تقديم الدعم الفني بشأن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع، واعتماد عقود منظومة النظافة بمحافظة القاهرة المنطقتين (الشرقية ، الغربية) .

توقيع عقود منظومة النظافة بكل من :

محافظة الاسكندرية- عقد جمع ونقل ومعالجة

محافظة شرم الشيخ - عقد جمع ونقل ونظافة شوارع

محافظة المنوفية ، مدينة شبين الكوم -عقد جمع ونقل

الدعم الفنى

اعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات لخدمات الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية حيث تم تقسيم الخدمات الرئيسية لكراستين، هما كراسة جمع ونقل ونظافة الشوارع، وكراسة معالجة وتخلص نهائي، وتم التوافق علي الكراستين من شركاء العمل (التنمية المحلية –الانتاجالحربي–الهيئةالعربيةللتصنيع–المالية ) وتعميم الكراسات علي المحافظات للبدء في اجراءات طرحهاطبقا للقانون 182 ووفق آلية الطرح السليمة.

البرنامج الثالث (الدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية):

الدعم التشريعي:

صدور اول قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية له .

مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة:

توقيع عقد مشروع تحويل المخلفات لطاقة بمنطقة أبى رواش بمحافظة الجيزة بعد اعداد دراسةالجدوى المبدئية والموافقةعلى دراسة تقييم الأثرالبيئي والمجتمعي للمشروع، بتكلفة استثمارية١٢٠مليون دولار،لانتاج طاقة كهربائية٣٠ميجاوات/ساعة

دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات:

قام حتى الآن (4200) فردعلى مستوى الجمهورية بتسجيل بيانات على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدويرالمخلفات،ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والتضامنالإجتماعي لتسجيل العمالة غيرالمنتظمة بالمنظومة رسمياً.

- قامت وزارةالبيئة ( جهازتنظيم ادارةالمخلفات ) باعداد مسودة لعدد (4) مسميات للعمل فى مجال ادارةالمخلفات وهم: (جمع–فرز–تدوير–تخلصنهائى ) بمنظومة ادارةالمخلفات، وتم صدور قرار المسميات الوظيفية وبناءً عليه ستقوم مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لكى يستطيع أي شخص الحصول على المسمى الوظيفى، وذلك في اطار البروتوكولالثلاثيالموقع بينوزارت (البيئة , القوىالعاملة , التضامنالاجتماعي) لوضع المعاييروالضوابط لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غيرالرسمي اجتماعياً

- تنفيذ البرنامج التدريبى الخاص بالبروتوكول الثلاثى فى محافظات المرحلة الأولى ( الدقهلية - القليوبية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - القاهرة - الجيزة ) للعاملين بمنظومة ادارة المخلفات ومنحهم كارنية مزاولة المهنة وذلك لتغيير المسمى الوظيفى فى بطاقة الرقم القومى .

- دعم (10 ) شركات ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، بتقديم الدعم الفنى لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالمنظومة الجديدة، وتصميم منصة إلكترونية تجريبية لتدريبات متعددة في مجال إدارة المخلفات، والتشبيك مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة والجهات الداعمة مالياً ( بنوك –جهازتنميةالمشروعات)، و شركات توفير المعدات و الحلول التشغيلية ( مثل: شركة اينوفاتيفا بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كأحد مصادر التمويل

الاغلاق الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات:

طبقا القانون تنظي مادارةالمخلفات الذى يستوجب الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية للمخلفات خلال فترةزمنية محددة:

- نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل (60 م3/يوم) بشكل مستدام إلى محطة مُعالجةالصرف الصحي بالجبل الأصفربالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة صرف الصحي بالقاهرةالكبرى.

- الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، والمسح الجيوفيزيقي لموقع مقلب الطوب الرملي، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير منطقة المقلب بما يساهم فى سرعة تطويرها وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل.

-جاري أعمالالإغلاق والتأهيل لمقلب السلام نظراً لقربه من الكتلة السكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال التغطية كمرحلة أولى، وستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بطرح اعمال المرحلة الثانية لأعمال انشاء متنزه عام.

مخلفات البناء والهدم:

في اطارالاستراتيجية الوطنية لادارة مخلفات البناء والهدم، تم ما يلى:

-تخصيص (3) مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة (الهندسة، العبور، شبرامنت).

-تحديث (16) مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير.

- حصر الكميات المتولدة والتراكمات التاريخية واعداد خطة استثمارية أولية.

-تقييم الكسارات المتنقلة للاستخدام فى مصر للقضاء على الكميات المتراكمة بناءًعلىالتكليفاتالرئاسية.

المخلفات الزراعية :

قامت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2023 بالتوسع في انشاء وحدات للغاز الحيوي وتصميم وتنفيذ وحدات منزلية محمولة سعة 3م3 ، وايضا التحول الي انشاء الوحدات المتوسطة وكبيرة الحجم ، ليكون اجمالي انتاج الغاز الحيوي من مشروعات المؤسسة بنهاية العام 1.99 مليون م3 من الغاز الحيوي سنويا تعادل 73000 اسطوانة بتوجاز وتعالج 49.2 الف طن من المخلفات الحيوية ، كما تنتج 48.9 الف طن من السماد الحيوي تكفي لتسميد 6300 فدان، يستفيد منها 9500 مواطن، وذلك علي النحو التالي :

- تصميم وتنفيذ 6 وحدات محمولة مع جمعية القلعة الخيرية لتنمية المجتمع والبيئة بالاسكندرية بمنطقة برج العرب.

- تصميم وتنفيذ وحدة لصالح شركة بيوديزل مصر تعتمد علي نبات الاروندو دوناكس لانتاج كهرباء بمعدل 10 كيلووات ساعة كخطوة اولى نحو انتاج الديزل الحيوي بغرض التصدير .

- تصميم نظام مدمجبالتعاون مع شركة انتيك النرويجية لزيادة نسبة انتاج الغاز الحيوي من المخلفات وزيادة جودة السماد المنتج للتوافق مع المواصفات الأوروبية.

- تشغيل وتسليم وحدة متطورة لانتاج الغاز الحيوي بحديقة الحيوان بالجيزة .

- دراسة الاستفادة من ورد النيل لانتاج الغاز الحيوي بالتعاون مع وزارة الزراعة ومركز بحوث الري بالقناطر الخيرية.

- الاتفاق علي انشاء وحدة كبيرة الحجم ملحق بها نظام لجمع المخلفات بمنطقة القابوطي بمحافظة بور سعيد بتمويل يبلغ 4 مليون يورو مقدم من شركة بتروبل ( تحالف شركة ايني الايطالية و الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ) ومن المتوقع انتاج 4700م3 من الغاز الحيوي يوميا تعادل 4000م3 من الغاز الطبيعي وتوفر 393 كيلو وات/ ساعة من الكهرباء وكذلك 134 طن من السماد الحيوي تكفي لتسميد 3700 فدان .

- الاتفاق على تنفيذ وحدة كبيرة الحجم ملحق بها نظام لجمع المخلفات الحيوية بمحافظة بني سويف ضمن برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر المنفذ من خلال منظمة اليونيدو بتمويل يبلغ 700الف يورو مقدم من الحكومة السويسرية.

- الاتفاق على تنفيذ وحدة متوسطة الحجم ملحق بها نظام لجمع المخلفات الحيوية بمحافظة المنوفية بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول بتمويل 8.5 مليون جنيه مصري الانتهاء من الاعمال الانشائية لوحدة متوسطة لانتاج الغاز الحيوي بقدرة 500 م3 يوميا بمركز البداري / محافظة اسيوط بتمويل من البنك الوطني الكويتي

المواد والمخلفات الخطرة:

تستمر وزارة البيئة في القيام بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة في اطار عضويتها بالإتفاقيات الدولية (ستكهولوم، بازل وباماكو)، بصفتها مراقب لإتفاقية روتردام وعلى المستوى الوطني تم تشكيل لجنة من الجهات والوزارات المعنية تمهيدا لإصدار القائمة الموحدة ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمواد والمخلفات الخطرة، كما تم انشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة وهو (نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات الخطرة والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً)(WIMS)، وذلك لتسهيل الاجراءات على المستوردين والمصدرين.

المخلفات الطبية والالكترونية:

المخلفات الطبية

­ تسعى وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة للوصول إلى إدارة متكاملة للمخلفات الطبية في مصر تهدف للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التي يتم التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، والعمل على توفير المناخ الداعم من خلال إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية واعداد خطة عمل تشاركية، وتوفير الأطر التنظيمية والمعرفية والمعلومات، وفرص الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، كما تم اعتماد أكثر من تكنولوجيا لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة المتولدة عن دور الرعاية الصحية من خلال لجنة المواد والنفايات الخطرة بوزارة الصحة والسكان وبمشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمتمثلة فى أجهزة معالجة بالحرق وأجهزة فرم وتعقيم بما يتوافق مع متطلبات جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

­ مراجعة الدراسات البيئية المُقدمة لجهاز شئون البيئة من خلال الجهات الإدارية المختلفة خلال عام 2023 وذلك لإقامة الأنشطة الخاصة بمعالجة المخلفات الطبية الخطرة وكذلك أنشطة نقلها من مصادر تولدها إلى مراكز المعالجة المختلفة بمحافظات الجمهورية المختلفة .

­البدء فى إصدار موافقات لمزاولة أنشطة نقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات وذلك بعد دراسة الطلبات المُقدمة من الشركات العاملة فى هذا المجال عن طريق النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات الخطرة وغير الخطرة (WIMS).)

­ التعامل مع طلبات الإحاطة الواردة إلينا من نواب مجلس الشعب وكذلك شكاوى المواطنين من خلال التنسيق مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان كجهة إدارية مختصة والفروع الإقليمية المختلفة لمتابعة وتقييم مراكز معالجة المخلفات الطبية الخطرة بكافة أنحاء الجمهورية وكذلك دور الرعاية الصحية المختلفة بهدف معالجة وتصحيح الأوضاع البيئية والممارسات الخاطئة فى التعامل مع المخلفات الطبية الخطرة.

المخلفات الالكترونية:

وللحد من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن المخلفات الإلكترونية:

-متابعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بالموانئ (المهمل والبيوع) من خلال تسليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة.

- مراجعة عدد 22 مصنع تدوير مخلفات الكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع، من خلال لجان التفتيش والمراجعة البيئية من ( جهاز تنظيم إدارة المخلفات - الهيئة العامة للتنمية الصناعية) .

-متابعة إجراءات المزادات الخاصة بالمخلفات الإلكترونية والمطروحة من قبل الشركات/ الهيئات المالكة لتلك المخلفات والتأكد من مطابقة إجراءات الترسية والنقل والتخلص ووصول تلك المخلفات إلي الشركات المعتمدة.

- اصدار عدد 3 مواصفات خلال عام 2022 للأجهزة الكهربائية بمشاركة جهاز تنظيم ادارة المخلفات في لجنة التوصيف البيئى بالهيئة العامة للمواصفات والجودة .

الملوثات العضوية الثابتة

ولتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية استكهولم

- تم الانتهاء من برنامج الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة GMP2 ، وتمت الموافقة على إجراء بعض التحاليل الخاصة بالحمأة لقياس تركيزات الملوثات العضوية الثابتة بها.

- تمهيداً لحصول مصر على التمويل الجديد للمرحلة الرابعة، تمت المشاركة بالإجتماع الختامى لبرنامج الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة GMP2 .

- جارى الانتهاء من معالجة زيوت المحولات الملوثة (PCBs) فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لإجمالى (1096 طن) منذ بدء أعمال تنفيذ المعالجة خلال شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وذلك من خلال وحدتي المعالجة المتحركة، ومن المتوقع الانتهاء من استكمال أعمال المعالجة ل (1096طن) فى منتصف 2024.

تمثيل مصر كعضو فى لجنة مراجعة الكيماويات(POPRC)، والفريق العامل بين الدورات والخاص بمركبات ثنائى الفينيل (PCBs) (SIWG).

ولتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية بازل:

تم إصدار عدد (85) موافقة لعبور سفن المخلفات الخطرة عبر قناة السويس وفقاً لإشتراطات إتفاقية بازل.

ولتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية روتردام (كمراقب)

­ يتم اتخاذ اللازم بشان دراسة الاخطارات الواردة من الإتحاد الأوروبى للاخطار المسبق عن علم والخاص باتفاقية روتردام وتشريعات الاتحاد الاوروبى بناء على طلبات الاستيراد الواردة من الشركات على نظام WIMS

المخلفات البلاستيكية

التشريعات والقوانين

تضمين المادة رقم 27 ولائحته التنفيذية رقم 18 و19 في قانون تظيم إدارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020 ، وتختص بتداول الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، كما تنص المادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية للقانون أن يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها خلال دورة حياتها بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات التصنيف والفصل والجمع والتدوير والتخلص الآمن منها بطرق أمنة صحياً وبيئياً ، وذلك كله فى إطار المسئولية الممتدة للمنتج.

تولى وزيرة البيئة تبعا لموافقة السيد رئيس الوزراء التنسيق مع السادة الوزراء المعنيين، تفعيل استراتيجية الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام .

التنسيق مع السيد وزير التجارة والصناعة لصدور قرار سيادته رقم 559 بشأن إعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية باكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي . يهدف تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتِج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لها، للوصول لمعدل استهلاك 50 كيس للفرد في العام بحلول 2030، بدلا من متوسط 565 للفرد في السنة في القاهرة الكبرى ومابين 500 – 350 كيسللفردعلىمستوىالجمهورية.

المشروعات الاجنبية

توقيع وثيقة مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

التنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في المشروع "تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية" في محافظة بورسعيد.

جاري قريبا الانتهاء من اعمال مشروع النظم البيئية البحرية والساحلية الانظف في مصر بمنحة من البنك الدولى،من خلال رفع الوعي واعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الاسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق –راس محمد )

رعاية المبادرات الخاصة بالحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية باثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، الخاصة بمؤسسة شباب بيحب مصر ، والمكتب العربي للشباب و البيئة

التوعية من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات :

برنامج تدريبى لتأهيل الكوادر والعاملين في القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، وذلك لدمجها والاعتماد عليها في تنفيذ المنظومة.

تنفيذ برنامج تدريبى بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وهيئات النظافة ومكاتب البيئة بالمحافظات ، وذلك لمدة ستة اشهر، بهدف رفع قدرات العاملين بمنظومة المخلفات

بناء قدرات العاملين على مستوى المحليات:

تنفيذ برنامج تدريبي للكوادر العاملة بالمنظومة فى محافظة الجيزة بمقر ديوان عام المحافظة

تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد مدربى مدربين لكوادر المحليات العاملين بالمنظومة بالمحافظات .

بدء العمل على تمكين الشباب في منظومة المخلفات من خلال تنفيذ برنامج تدريبى عن المخلفات الالكترونية بمحافظة بورسعيد، ضمن ( دورة صقل المعلومات الكشفية والارشادية) ، حيث تم تدريب عدد من طلاب المعاهد العليا والمتوسطة ، بمقر المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد لمدة أسبوع ، لنشرالوعى بين الشباب ومناقشة مقترحاتهم وآلية تطبيقه

6- تنفيذ ورشة عمل لبحث آليات تطبيق الادارة المتكاملة للزيوت المستعملة، بحضور ممثلى وزارة الصحة ، الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، الهيئة الوطنية للاعلام ، غرفة الصناعات الكيماوية ، وممثلى شركة كيمونيكس استشارى الجهاز و عدد كبير من الشركات المعنية وأصحاب المصلحة.بهدف التشاور بشأنإحكام السيطرة على اعادة استخدام الزيوت المستعملة ووضع الضوابط اللازمة بما يضمن تنفيذ الادارة المتكاملة لهذه الزيوت المستعملة بطريقة سليمة بيئيا.

البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

يعد البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة احد اهم واكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة فى مصر يجمع بين مكونين فنى ومالى ويهدف الى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة، وهو برنامج ممول من عدة جهات وهى الأتحاد الأوروبى EU، بنك التعمير الألمانى KFW، هيئة التعاون الدولى الألمانية GIZ وهيئة المعونة السويسرية SECO ويعمل فى 4 محافظات ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / اسيوط )، وقد تم خلال عام 2023 الإنتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لخطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات وهى كالتالى:

- إنشاء وتسليم 5 محطات إنتقالية وسيطة بمحافظات البرنامج (قنا واسيوط والغربية) بواقع عدد 2 محطة بمركزى زفتى وسمنود بمحافظة الغربية، 2 محطة بمركزى ابو تيج وديروط بمحافظة اسيوط ، ومحطة بمركز ابو تشت محافظة قنا ، بالإضافة الىإستكمال العمل بعدد 2 محطة بمركزى منفلوط وابانوب بمحافظة اسيوط.

- الإنتهاء من طرح المناقصات لمشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وهي مناقصة مشروع انشاء المدفن الصحى بمركز قوص محافظة قنا، ومناقصة مشروع إنشاء مصنع المعالجة البيولوجية والميكانيكية للمخلفات الصلبة بمركز قوص محافظة قنا، مناقصة مشروع انشاء خلايا دفن صحى بمدفن السادات التابع لمحافظة الغربية، ومناقصة انشاء المدفن الصحى للمخلفات بمركز اسيوط محافظة أسيوط، ومناقصة انشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمركز اسيوط محافظة أسيوط، ومناقصة مشروع انشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ

-افتتاح مشروعات البنية التحتية للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وهي المحطتين الوسيطتين ابو تيج وديروط بمحافظة أسيوط، وإفتتاح مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بنجع حمادى لمعالجة وتدوير المخلفات و المحطة الوسيطة بمركزأبو تشت محافظة قنا، وذلك فى إطار الإحتفال بيوم البيئة العالمى 2023

التواصل والتوعية والتدريب

-المشاركة فى "مهرجان الموسيقى والبيئة 2023 " بحديقة الأزهر بالقاهرة من خلال المعرض المقام لإعادة تدوير المخلفات على مدار 3 ايام فى يونيو بالتعاون مع معهد جوتة والمعهد الفرنسى فى إطار الإحتفالات بيوم البيئة العالمى

عقد دورات تدريبية للجمعيات الأهلية العاملة فى مجال منظومة إدارة المخلفات بمحافظات الغربية وكفر الشيخ، وورش العمل التدريبية ومعرض إعادة تدوير المخلفات بمحافظة قنا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

اطلاق الحملة التوعوية "شاطىء بلا مخلفات" لتنظيف الشواطىء بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الالمانى giz وجمعية حماية البيئة وفرع جهاز شئون البيئة بالاسكندرية والعشرات من شباب الجامعات وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر

المشاركة فى المؤتمر والمعرض الدولى المتخصص فى تكنولوجيا المخلفات وإقتصاديات المياه والبنية التحتية

تنظيم مؤتمر كلايمثون صعيد مصر لأول مرة بمحافظة قنا تحت عنوان "نحو توطين الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" بمشاركة عشرات من شباب الجامعات بالصعيد لعرض اهم المشروعات والأفكار الإبتكارية الصديقة للبيئة فى مجال إدارة المخلفات وربطها بالإحتباس الحرارى للحد من التغيرات المناخية

اطلاق اولى البرامج التدريبية للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات لتقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات ومنحهم غطاء تأمينى مناسب لالحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات كمرحلة أولى بمحافظات (كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، القليوبية المنوفية، الجيزة ، والقاهرة