مركز الأبحاث المركزي بكلية الطب بجامعة سوهاج يعقد اجتماعه الأول

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الاجتماع الاول لمجلس إدارة مركز الأبحاث المركزي بكلية الطب البشري، وذلك بحضور اعضاء مجلس الإدارة الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتوره مني فتوح محمد شلبي رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ومدير المركز، والدكتوره أسماء محمد جوده استاذ الميكروبيولوجي الطبية والمناعه، والدكتوره نهي صابر شفيق مدرس الميكروبيولوجي الطبية والمناعه ، والدكتوره شيماء علي ثابت ابو كريشه اخصائي تحاليل طبية بالمركز.

وأكد "النعماني" علي ان اداره الجامعة تسعي لتحقيق الريادة في مجال الأبحاث العلمية من خلال توفير مشاريع أبحاث طبية عالية الجودة، حيث يهدف مركز الابحاث الى تحفيز الباحثين على التميز والابداع في مجال البحث العلمي لتحقيق الريادة العالمية في جميع مجالات الرعاية الصحية، كما يهتم بتشجيع التعاون العلمي و استقطاب الكفاءات و المهارات العلمية المتميزة محلياً و عالمياً من خلال إقامة الندوات و اللقاءات او المشاركات البحثية لتبادل المعلومات و الخبرات و تقديم المساعدة للباحثين.

واوضح الدكتور مجدي القاضي انه تم خلال الاجتماع مناقشة اللائحة الداخلية والتنظيمية والمالية للخدمات الي يقدمها المركز، كوحده ذات طابع خاص، مشيراً الي ان مركز الابحاث المركزي يدعم النشاط البحثي للجامعة ويشجع الباحثين علي نشر الابحاث العلمية في مجلات علميه مفهرسه عالمياً، مما يساهم في رفع مستوي البحث العلمي وتحسين تصنيف الجامعة عالمياً وذلك من خلال اجراء اجراء ابحاث علميه متطوره ذات دقه عاليه.

ومن جانبها قالت الدكتوره مني فتوح محمد شلبي ان مركز الابحاث المركزي يعمل علي توفير التقنيات العلمية المتطورة لإجراء التحاليل و القياسات الدقيقة للعديد من الامراض كجزء من أبحاث الباحثين بالجامعة، كما يقوم بتنفيذ دورات تدريبية للمصرين والوافدين من الدول الأخرى من مختلف المجالات البحثية، وتقديم الاستشارات العلمية والفنية في مجال عمل المركز.