مفاجأة لأول مرة.. سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء اليوم السبت

سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء.. شهدت العملة الأمريكية "الدولار" خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في ماكينات الصرف استقرًا، بينما سجل سعره في السوق السوداء ارتفاعًا غير مسبوق ويتوقع الخبراء ارتفاعًا له خلال الساعات القادمة ليسجل مستوى أخر من القفزات، وسجلت العملة الامريكية في السوق السوداء نحو 51.50 للشراء و52.50 للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت، في معظم البنوك المصرية، إذ بلغ سعره في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت

عملة ورقية فئة 100 دولار

البنوك المصرية بيع شراء

البنك المركزي المصري 30.96 جنيه 30.83 جنيه

البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه

بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه

البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه

البنك العربي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

بنك بلوم 30.95 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل

وجاء سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل أمام الجنية مساويا 30.86 جنيه مصري

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي:

30.82 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي:

30.75 جنيه للشراء.

و30.85 جنيه للبيع.

ووصل سعره في بنك مصر لنفس السعر.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 51.50 للشراء و52.50 للبيع، ونستعرض فيما تحويلات الدولار في السوق الموازية.