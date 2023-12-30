السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بالعام الميلادي الجديد 2024

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ببرقية تهنئة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد جاء نصها:

 

" يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024.

 

وبهذه المناسبة نتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يبارك جهودكم المخلصة وأن يوفقكم لما فيه الخير والتقدم والإزدهار لمصرنا الغالية.

 

كما أرسل محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشؤون الاستثمار والاصلاح الاداري، والسادة الوزراء، والمحافظين، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار شخصيات الدولة، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر، وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

 الرئيس عبد الفتاح السيسي
محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بالعام الجديد 202

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