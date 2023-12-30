جهود وزارة البيئة في مجال تحسين نوعية المياه خلال 2023

تبذل مصر جهودا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في خضم التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب.

وقد شمل مجال تحسين نوعية المياة الاتي:

- ربط عدد من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظى لرصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات،وتركيب محطتين رصد لحظى ببحيرة المنزلة، حيث بلغ عدد المحطات بالشبكة عدد 25 محطة رصد لحظى.

-استخدام منظومة المعلومات الجغرافية لإنشاءشبكة رصد لنوعية مياه صرف المنشآت الصناعية المباشرة علي نهر النيل من خلال عدد (9) محطات لرصد وقياس مؤشرات نوعية المياه بنهر النيل بمحافظات (أسوان، قنا، سوهاج، اسيوط، المنيا، بنى سويف، القاهرة).

- رصدنوعيةمياهنهرالنيلوفرعيةمنخلالعدد٦٩موقعرصدعلينهرالنيلبالإضافةإليثلاثنقاطمنبحيرةالسدالعالي (ناصر) وذلكفي١٦محافظة.

- الإنتهاء من إعداد الدليل الإرشادى لرصد نوعية المياه بالمشاركة مع الوزارات المعنية،وإعتماده ونشره من خلال البوابة الإلكترونية.

- تنفيذ برامج قومية للرصد الساحلى والبحيرات لرصد مستويات جودة مياه البحيرات بغرض المساعدة في دعم خطط التنمية لتلك البحيرات، وذلك من خلال تحليل خواص نوعية المياه (التحاليل الهيدروكيميائية، التحاليل الكيميائية، الهيدروكربونات البترولية الكلية، الدلائل البكتيرية، الهائمات النباتية، والحيوانية.

-تركيب عدد 5 حساسات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط، بالإضافة إلي محطتين ببحيرة المنزلة.

-الانتهاء من مشروع "دراسة اعادة التوازن البيئي للبحيرات" بالتعاون مع معهد علوم البحار.

الإجراءات المتخذة بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس

-التنسيق بين وزارتى البيئة والبترول لإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط اصحاح بيئي (إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصناعى) شمل:

1-الانتهاء من محطة معالجة شركة النصر للبترول بالسويس.

2- يتم حاليًا التشغيل التجريبي لمحطات شركات (السويس للزيت بجنوب سيناء–الأمل- وبتروجلفبالبحرالأحمر).

3- تجاوزمعدلالتنفيذالإجماليلمشروعاتتنفيذمحطاتشركات (العامةللبترولوالسويسللزيتبالبحرالأحمر)70 %ومتوقع الإنتهاء منه منتصف 2024.

4-بلغت نسبة التنفيذ في محطة معالجة شركة السويس للبترول بالسويس 90 % ومتوقع الإنتهاء بحلول مارس عام 2024.

-وقف الصرف نهائيا علي البيئة البحرية لشركتي زيتكو بالبحر الاخمر والشركة العامة للبترول براس سدر بجنوب سيناء من خلال إنشاء أحواض تبخير.

-تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي لشركة النصر للسماد (سمادكو) بنسبة تنفيذ بلغت90 %، بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة، ومتوقع الإنتهاء بحلول مارس عام 2024.

مجهودات لجنة الصرف الصناعي المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 بشأن المتابعة الدائمة لمحطات معالجة الصرف والمنشآت الصناعية وتتضمن ما يلي:

-الانتهاء من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لعدد 52 محطة معالجة مياه صرف صحي والتي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية، من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات من شانها رفع كفاءة المحطات.

-الانتهاء من تقييم الموقف البيئي للمخلفات السائلة للمنشآت الصناعية لعدد 752منشأة التي تقوم بالصرف علي الشبكة العمومية، في نطاق (السادس من اكتوبر –العاشرمن رمضان–الصالحية الجديدة-كوماوشيم –برج العرب–شمال خليج السويس– كوم أبو راضي –جنوب بورسعيد- استثماربورسعيد- بياض العرب).

-الانتهاء من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة في نطاق مدينة السادات وعددهم 25 منشأة وجاري الانتهاء من خطط الاصحاح البيئي لعدد 16 منشأه.

-الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة شركة يونيبورد للورق، وكذلك جاري الانتهاء من انشاء محطة معالجة انترستات بمدينة السادات

مجهودات التفتيش علي المنشأت التي تقوم بالصرف علي المصارف:

-التفتيش علي المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي مصرف غرب النوبارية بمحافظة الاسكندرية باجمالي عدد 9 منشآت، وعلي مصرف كتشنر بمحافظة الغربية باجمالي عدد 42 منشآة، ومصرف بحر البقر بمحافظتي الشرقية والقليوبية باجمالي عدد 78 منشآة، وعلي مصرف حادوس بمحافظة الدقهلية والشرقية باجمالي عدد 5 منشآت.

-الانتهاء من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة اسيوط للبترول واعادة استخدام المياه في زراعة الجوجوبا.

-الانتهاء من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة القناة للسكر بمحافظة المنيا.

مجهودات متابعة الموقف البيئي لنهر النيل

-التفتيش علي المنشآت التي تقوم بالصرف علي نهر النيل (صرف مباشر 9 منشآت –وصرفغيرمباشر 12 منشأة) باجماليعدد21 منشأة.

-الانتهاءمنتنفيذخططالاصحاحالبيئيلشركةسكرابوقرقاصبتمويلمنبرنامجالتحكمفيالتلوثالصناعي (المرحلةالثالثة) التابعلوزارةالبيئة .

- الانتهاء من تركيب ابراج التبريد بشركة سكر ارمنت بتمويل من برنامج التحكمفيالتلوثالصناعي.

- وقف الصرف نهائيا لشركة سماد اسيوط ، ووقف الصرف الصناعي بشركة سكر جرجا.

متابعة الموقف البيئي للبحر المتوسط

- التفتيش على عدد 11 منشأةصناعية تقوم بالصرف علي البحر المتوسط.

-جاري تنفيذ خطة اصحاح بيئي لشركة الاسكندرية للبترول بخليج المكس بتكلفة 900 مليون جنية تتضمن انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي.

متابعة الموقف البيئي لمحطات انتاج وتوليد الكهرباء

-متابعة وتقييم الموقف البيئي لمياه التبريد لعدد 52 محطة انتاج كهرباء في نطاق نهر النيل والترع وكذلك البحر الاحمر والبحر المتوسط.

متابعة الموقف البيئي للبحيرات

تنفبذا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية، تم تنفيذ ما يلى:

بحيرة مريوط

الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد 3 منشآت صناعية.

الانتهاء من محطة معالجة شركة العامرية للغزل والنسيج .

جاري تنفيذ خطة الاصحاح البيئي لشركة البتروكيماويات المصرية.

الانتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية.

إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

وذلك من خلال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 بشأن تنفيذ مشروعات لاعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون والتي تتضمن مشروعات منها:

مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جاري تنفيذهابمركزي يوسف الصديق واطسا من خلال مبادرة حياة كريمة.

مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جارى تنفيذهاباجمالي عدد 20 مشروع بقرض ممول من بنك الاعمار الأوروبي.

مشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف جاري تنفيذهابالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم. ومن المتوقع الانتهاء بنهاية 2024.

إصدار الموافقة البيئية لمشروح استخراج الأملاح بالساحل الشمالي لبحيرة قارون للبدء في تنفيذ المشروع.

متابعة تنفيذ محطات معالجة الصرف الصناعى بالتعاون مع الهيئات الأخرى:

تنفيذ عدد 52 محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من اكتوبر.

الإنتهاء من حصر والتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعددهم 155 منشآة، وتنفيذ 13محطات معالجة واعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، وجاري تنفيذ عدد 28 محطةمن خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئي وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

جاري الانتهاء من الدراسة الفنية الخاصة بالاستخدام الامثل لمياه الصرف المعالج في انتاج محاصيل ( الجوجوبا – الجاتروفا – البنجاميا ----) لاستخدامها كمصدر للطاقة و الاسمدة العضوية

جاري الانتهاء من التقرير الفني الخاص بمشروعات اعادة التوازن البيئي لبحيرة وادي الريان

جاري الانتهاء من التقرير الفني الخاص باستخدامات الغابات الشجرية وتعظيم استغلال مياه الصرف

الانتهاء من التقرير الفني الخاص بالاستخدامات الاستثمارية للحمأة الناتجة عن محطات معالجة ميه الصرف في مجالات انتاج الطاقة و الاسمدة العضوية، وجاري اعداد تقرير عن استخدامات نواتج المعالجة في صناعة الطوب الطفلي والاسمنتي