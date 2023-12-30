حصاد 2023| جهود وزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية

تبذل مصر جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في خضم التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي جهود الوزارة في مجال التغيرات المناخية:

إعداد تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا 2030 (في يونيو 2023) بأن تكون نسبة الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة 42% في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2030 بدلا من 2035 بإجمالي خفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ.

إطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الاولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط، كما يسعى إلى الشمولية والتكامل لتستوعبها كافة الجهات داخل خططها وإستراتيجيتها.

اطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDRوالذي يعد نتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الاجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية.

المشاركة في تقييم المكون الأخضر للمشروعات المقدمة في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، و ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.

مشاركة وزارة البيئة ووزارة الخارجية في جلسة الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ رقم 59 الخاصة بإنتخابات مكتب الهيئة (رئيس الهيئة ونوابه ورؤساء مجموعات العمل ونوابهم ومكتب مجموعة العمل الخاصة بحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري)

توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD كأساس في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠

التنسيق لتفعيل مبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة

الاتفاق على الترتيبات الفنية واللوجستية لإنشاء نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى أنشطة الخفض المحققة.

العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري؛ بهــدف مســاعدة متخــذي القــرار علــى تحديــد المناطــق المعرضــة للمخاطــر المحتملــة مــن تغيـر المنـاخ؛ بمـا قـد يؤثـر علـى تنفيـذ خطـة التنميـة فـى الدولـة؛ واتخـاذ التدابيـر الالزمـة فـى القطاعــات التنمويــة المختلفــة؛ وكــذا اقتنــاص فــرص تمويليــة للتكيــف مــن الجهــات الدوليــة.

إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية (2019 – 2023)؛والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي. سيمكن المشروع مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفقاً لالتزامات مصر بصفتها طرفاً في الاتفاقية

رئاسة وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية للجنة العلمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وإرتفاع منسوب سطح البحر المتوسط وإعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس الجامحة وتحديد الاحتياجات لتطوير منظومة الإنذار المبكر

العمل على تعزيز الخطة القومية لمواجهة نوبات الطقس المتطرفة في تنفيذ خطة العمل الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2023

الأوزون في عام

الافراج الجمركي عن كمية (112 طن) من مادة بروميد الميثي للاستخدامها في أغراض الحجرالزراعي وإجراءات ماقبل الشحن،بالتنسيق مع الادارة المركزية للحجرالزراعي ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارةالزراعة

متابعة الاجراءات واستيفاءالموافقات الخاصة بالتصديق على تعديل كيجاليل برتوكول مونتريال .

تنفيذ QRcode للتتب عوالتأكد منصحةالبيانات الفنيةويت ملصقة بجواربطاقة كفاءة الطاقة للاجهزة الكهربائية التي تعتمد فى تشغيلهاعلى مواد خاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال

تنظيم ورشةعمل اقليمية لدعم عملا المرأة الافريقية وتبادل الخبرات الفنية اللازمة لتعزيزعمل المرأة في مهنة التبريد والتكييف،بمشاركة فتيات من 23 دولة افريقية.

تنفيذعدد (2) حملةتوعيةعن البدائل والتكنولوجيات الحديثة من مختلف الجهات المعنية بالرقابة الداخلية والخارجيةعلى وسائط التبريد،وعقد 3 دورات دريبية بمركزتدريب صناعةالتبريد والتكييف بمدرسةالجيزةالكهربية لعدد (45) من موجهي متخصص التبريدوالتكييف نحوالتعامل الآمن مع مركبات التبريدالقابلة للاشتعال.