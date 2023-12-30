إنطلاق إمتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية بسوهاج
إنطلقت اليوم السبت، أعمال امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ/ 2023-2024م، وبدأت االإمتحانات في اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع استعداد كامل داخل اللجان، ومن المقرر أن تعقد الامتحانات من اليوم السبت الموافق 30 من شهر ديسمبر 2023م، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر يناير 2024م.
ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي اليوم الإمتحان في مادتي الفقه وعلم النفس، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الإمتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب المثلثات، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي فيؤدون الإمتحان في مادتي الفقه والعروض والقافية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر.
وأكد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أن المنطقة أنهت استعداداتها لامتحانات النقل الثانوي، حيث تم تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها بالتعاون مع مديرية الأمن، وتم تشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة؛ بالتعاون مع مديرية الصحة، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.
وأضاف الدكتور حمادي، أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، والتأكد من انضباط سير الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.