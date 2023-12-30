إنطلاق إمتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية بسوهاج

إنطلقت اليوم السبت، أعمال امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي ‏للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ/ 2023-2024م، وبدأت االإمتحانات في ‏اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع استعداد كامل داخل اللجان، ومن المقرر أن تعقد ‏الامتحانات من اليوم السبت الموافق 30 من شهر ديسمبر 2023م، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر يناير 2024م.‏





ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي اليوم الإمتحان في مادتي الفقه وعلم النفس، ‏بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الإمتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب ‏المثلثات، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي فيؤدون الإمتحان في مادتي الفقه ‏والعروض والقافية، بينما ‏يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي ‏الفقه والجبر.‏





وأكد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أن المنطقة أنهت استعداداتها ‏لامتحانات النقل الثانوي، حيث تم تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها ‏بالتعاون مع مديرية الأمن، وتم تشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، ‏والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة؛ بالتعاون مع مديرية الصحة، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.‏





وأضاف الدكتور حمادي، أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏والتأكد من انضباط سير الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل ‏على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.‏