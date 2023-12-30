وزارة العمل 2023.. صرف إعانات طوارئ تصل لـ 35 مليون جنيه

قامت وزارة العمل خلال العام الأخير 2023، بجهود مكثفة في صندوقين "إعانات الطوارئ للعمال"، و "تمويل التدريب والتأهيل"، اللذان يهتمان بدعم العمال من خلال صرف رواتبهم المتأخرة، والشباب من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

إعانات الطوارئ للعمال

وتمكنت وزارة العمل من صرف إعانات طوارئ لـ 4 منشآت يعمل بها 4791 عاملًا، من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال عام 2023، وهي:- شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات ، والمؤسسة الثقافية العمالية ، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشركة ميرلا تكستايل.

وبلغت الإعانات المصروفة 35 مليون و 97 ألف جنيه، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص والعام المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.

وزارة العمل

صندوق تمويل التدريب والتأهيل

وحققت وزارة العمل، العديد من الإنجازات في صندوق تمويل التدريب والتأهيل فيما يخص دعم العملية التدريبية، حيث ساهم بمبلغ 33 مليون و 286 ألف جنيهًا على تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، والأنشطة ذات العلاقة بالعملية، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهنى القائمة، تأكيدًا على الدور الذي يلعبه الصندوق التابع "للوزارة" في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغيرات التي يشهدها سوق العمل، وتحديد احتياجاته، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.