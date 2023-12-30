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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بالتزامن مع احتفالات رأس السنة

الشبورة المائية
الشبورة المائية

 تشهد البلاد خلال هذه الفترة تحسنًا في الأحوال الجوية بعد تعرضها إلى عدم الاستقرار في حالة الطقس، نظرًا لأننا في فصل الشتاء، الذي يتميز ببرودة الطقس الحاد، مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار على الأنحاء كافة.

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية: 

 حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وذلك بالتزامن مع احتفالات ليلة رأس السنة.

 

طقس معتدل الحرارة: 

 كشفت الهيئة، الطقس السائد معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء حتى الخميس المقبل، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

جاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 14

بنها العظمى 22 والصغرى 14 

المنصورة العظمى 21 والصغرى 14

دمياط العظمى 21 والصغرى 14

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 14

طنطا العظمى 21 والصغرى 14

الزقازيق العظمى 22 والصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12

السويس العظمى 22 والصغرى 14

العريش العظمى 21 والصغرى 14

بني سويف العظمى 22 والصغرى 11

المنيا العظمى 22 والصغرى 10

أسيوط العظمى 22 والصغرى 10 

قنا العظمى 25 والصغرى 12

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