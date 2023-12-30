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السبت 30 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية، لافتة إلى أنه يوجد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس في أغلب أنحاء الجمهورية.
 

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الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم (فيديو)

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الأرصاد الجوية تحذر من سقوط أمطار اليوم

أضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية" أن اليوم تتلاشى فرص سقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، فيما عدا بعض الأماكن من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، حيث تسقط أمطار خفيفة غير مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية.

طقس اليوم معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية


أشارت طقس اليوم معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية، لافتة إلى أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل العظمى 13 درجة مئوية وتسود أجواء من باردة لشديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية.

استقرار الاحوال الجوية

ذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية، حيث تتأثر الطرق بشبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب، خاصة في ساعات الصباح الباكر

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