الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم السبت، شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، كما يشهد اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وفي السياق ذاته، متوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (30% تقريبا على فترات متقطعة، وحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف: معتدل ارتفاع الموج (1) 1.5 متر)، والبحر الأحمر خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة السبت في المحافظات:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14.

والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.

ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13.

وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11.

وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12.

وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.