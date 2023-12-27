الأرصاد الجوية تحذر من سقوط أمطار اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، مشددة على أنه من المتوقع أن نشهد اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد.

طقس مائل للبرودة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء نشهد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يشهد اليوم نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مؤكدة أن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل: مضطرب وارتفاع الموج (2.5:15 متر).

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم متوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على أغلب محافظات شمال البلاد، حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد وبعض الاماكن من مدن القناة، لافتة إلى أن كميات الأمطار المتوقعة اليوم تكون متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مثل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبور سعيد، وعلى فترات المساء تبدأ الكمية تغزر وتزيد عن المتوسط فى بعض الأماكن.



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وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، اليوم الأربعاء، أن اليوم يبدأ يؤثر علينا امتدادا لمنخفض جوي متعمق فى طبقات الجو العليا، إضافة إلى كتب هوائية شمالية رطبة قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي زيادة فرص وكميات وأماكن سقوط الأمطار.

الأمطار تمتد إلى المناطق الداخلية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار تمتد إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة، ومع فترات المساء نبدأ نشهد أمطار فى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري وبعض الاماكن من محافظات شمال الصعيد ومدن القناة.