الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه بعد التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد أمس وأوله في معظم المحافظات والتي كانت مصحوبة بأمطار تفاوتة الشدة وكانت أجواء شتوية في معظم المحافظات، فمن المتوقع أن المنخفض الجوي الذي كان يؤثر علينا أمس وأوله يغادر الأراضي المصرية بشكل كبير ويكون مؤثرا على بلاد الشام ويحل بدلا منه امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

اليوم سيشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية



وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “اليوم سيشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، كما أن فرص وكميات الأمطار ومناطق سقوط الأمطار تقل عن أمس وأوله”.

الأمطار لن تكون غير مؤثرة عن أعمال الأنشطة اليومية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “الأمطار ستكون موجودة في بعض الأماكن ولن تكون غير مؤثرة عن أعمال الأنشطة اليومية، وستكون من خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر وأمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية من المحافظات المطلة على البحر المتوسط وبعض الأماكن من سيناء وخليج السويس ومدن القناة، وهناك فرص ضعيفة جدا على مناطق من القاهرة الكبرى بنسب حدوث لا تتجاوز 30%”.

