السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

بديل للبوتوكس.. ٥ فوائد غير متوقعة لـ زيت الكركديه على بشرتك

زيت الكركديه للبشرة
زيت الكركديه للبشرة

زيت الكركديه من الزيوت الفعالة، ورغم ذلك لم يعرف عنها إلا القليل، فتحتوي علي العناصر الهامة للحصول علي بشرة صحية ونضرة خالية من العيوب، وخلال السطور التليه نقدم لك أهم فوائده.


 

الكركديه للبشرة

فوائد زيت الكركديه للبشره 

يقيك من الشيخوخة 

يحفز زيت الكركديه إنتاج الكولاجين، وذلك لأنه غني بالفيتامين سي الذي من المهم وجوده في عملية تصنيع الكولاجين في الجسم.

 

توحيد لون البشرة وتبييضها

يعتبر زيت الكركديه أحد المواد القادرة على توحيد لون الجلد، حيث يعمل الكركديه على إزالة تصبغات الجلد خاصة تلك الناتجة عن عوامل وراثية، أو التقدم في العمر، أو التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وتعود هذه الفائدة من فوائد زيت الكركديه للبشرة لاحتواءه على أحماض عضوية خاصة حامض الستريك وحمض الماليك والتي تمتلك تأثير مقشر على البشرة.


 

علاج حب الشباب

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يقوم زيت الكركديه بعلاج حب الشباب وتقليل حدة البثور والرؤوس السوداء.

 

ترطيب البشرة

يلعب زيت الكركديه دوراً في الحفاظ على رطوبة البشرة، حيث أنه يحتوي على مادة لزجة تساعد في تخزين الماء والغذاء وبالتالي ترطيب البشرة طبيعياً، الأمر الذي يمنح البشرة النعومة والنضارة لأطول فترة ممكنة.

 

شد الجلد

يُطلق على زيت الكركديه "نبات البوتوكس"، ويقال أنه يساعد في زيادة مرونة البشرة وتقليل علامات الشيخوخة، ومنح البشرة الإحساس الشبابي الطبيعي، وذلك لقدرته على منع نشاط إنزيم الإيلاستاز، والمسؤول عن تحطيم الإيلاستين الطبيعي للبشرة.

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