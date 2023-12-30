محمد بركات: موديست كان نقطة فاصلة وأرقام وسام أبوعلى جيدة
قال محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، إن الفرنسي أنتوني موديست، كان نقطة فاصلة لصالح الأهلي أمام فيوتشر في السوبر المصري.
وقال محمد بركات، في تصريحات على قناة «المحور»: «مشاركة موديست في مباراة مودرن فيوتشر كانت نقطة فاصلة في تتويج النادي الأهلي بكأس سوبر الأبطال».
وأضاف: «التقارير تتحدث عن احتمالية انتقال وسام أبوعلى، لاعب سيريوس السويدي، إلى الأهلي.. هو لاعب صغير في السن، وفلسطيني الجنسية، لذا يمكن تسجيله في قائمة الأهلي كلاعب محلي».
وتابع: «أرقام وسام أبوعلى جيدة هذا الموسم، ونسبة أهدافه هذا الموسم جيدة، حيث سجل 10 أهداف وصنع هدفًا آخر في 16 مباراة».
وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: «وكيل أعمال وسام أبوعلى يأمل في أن يفي النادي السويدي بوعوده بأن يوافق على العروض الخارجية».