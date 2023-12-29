تركيب ٢٠ كشاف يعمل بالطاقة الشمسية على طريق الأربعين بقنا

صرح هراس جاد مختص بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى انه جرى تركيب عدد 20 كشاف طاقة شمسية على اعمدة الانارة كمرحلة اولى لانارة الطريق السريع الرابط بين مركزى نجع حمادي وابو تشت ما يسمى طريق الأربعين .

و قال المهندس أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن هذا يأتى من منطلق الترشيد والحفاظ على الطاقة.

مضيفاً إلى أنه تم زرع اعمدة انارة طاقة شمسية فاصل منتصف شارع حسنى مبارك بداية من المطاحن وحتى مطلع الكوبرى، واليوم جرى اضائة طريق حيوى ادى عدم الاضائة به لوقوع الكثير من الحواث الذى راح ضحيتها العديد من الأرواح، ذاكرا إلى أنه تم تركيب عدد 20كشاف طاقة شمسية لاضائة الطريق وحفاظا وترشيدا للطاقة كمرحلة اولى وسوف يتم استكمال الطريق تباعا .