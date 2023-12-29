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السبت 30 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد بالفيديو هدف أهلي جدة في شباك الخليج في اللحظات الأخيرة

أهلي جدة
أهلي جدة

حقق أهلي جدة فوزًا صعبًا على نظيره الخليج بهدف نظيف، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

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وست هام "مطرقة" تدهس كبار البريميرليج


جاء هدف قلعة الكؤوس الوحيد عن طريق لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.
سجل الدولي الإيفواري هدف الفوز للأهلي، بعدما حصل على ركلة جزاء ليتمكن من تسجيل هدف الفوز لفريقه.

هدف فوز الأهلي على الخليج

وصل الأهلي الوصول للمركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يتصدر الهلال مسابقة دوري روشن السعودي لهذا الموسم برصيد 53 نقطة، فيما يأتي النصر في الوصافة ب 43 نقطة.

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