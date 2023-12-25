محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالكنائس بالمنصوره .

رافق " المحافظ " خلال تقديم التهنئة الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ،ووكلاء الوزاره مديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات .

حيث قدم " محافظ الدقهلية" ومرافقيه التهنئة للأخوة الأقباط بعدد من الكنائس بمدينة المنصوره وهم الكنيسة الكاثوليكية بشارع المختلط ، وكنيسة الروم الكاثوليك بشارع الثورة السكه القديمه ، وكنيسة الروم الأرثوذكس بشارع سور المحطه .

وقال " مختار " اتقدم بخالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن علي مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار وأن ويوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأكد " المحافظ " علي أن الشعب المصري نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية في كافة المواقف ومواجهة التحديات، مشير الي أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ .

وأشار " مختار " الي أن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وستبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط، مؤكدًا على ضرورة توحيد الصف وتضافر كافة الجهود لنكون جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم السمحة التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام.

ومن جانبهم أعرب رؤساء الكنائس والمطرانيات عن بالغ شكرهم لجميع المهنئين من قيادات المحافظة، وفى مقدمتهم محافظ الدقهلية، وأكدوا جميعا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد .