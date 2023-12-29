أبراز الأماكن السياحية الشتوية بمدن جنوب سيناء

فصل الشتاء بمحافظة جنوب سيناء، يعد ملاذًا للراغبين في الهدوء والتمتع بالمناظر الخلابة، وبالتالي فإن مدن المحافظة السياحية تعد المكان الأبرز للباحثين عن سحر الشتاء.

وتعد مدن جنوب سيناء أرخص وجهة سياحية في فصل الشتاء، حيث يتمتع السائح بأجوائها بميزانية منخفضة وتتاح له خيارات كثيرة للتنزه بها وبالشواطئ.

كما أن المدن التي تعتبر مقصدًا سياحيا لفصل الشتاء هي مدينة شرم الشيخ ودهب ونويبع ورأس سدر، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن مدينة سانت كاترين تتمتع بأجواء باردة في فصل الشتاء فإنّها تُعد مقصدًا لهواة رياضة تسلق الجبال وخاصة بعد تساقط الثلوج التي تجعل المدينة مكان خلاب .

مدينة رأس سدر..

من أجمل البقع في محافظة جنوب سيناء تتمثل في مدينة راس سدر فهي تقع على الساحل الشرقي لخليج السويس وتتميز بمناخها المعتدل وشواطئها الرملية وهدوئها في فصل الشتاء.

مدينة نويبع ..

تعتبر مدينة نويبع التي تقع على خليج العقبة ما بين طابا ودهب، ويندر بها سقوط الأمطار، في مرتبة هامة جدا بالنسبة للسياح الذين يزورون البلاد في فصل الشتاء، للتمتع بجو صافي قلما يجدوه في مكان آخر.

مدينة شرم الشيخ..

مدينة شرم الشيخ فهي الأكثر دفئًا، ويمكن للسائح التمتع بها في فصل الشتاء، فضلا عن التنزه بشوارعها والتمتع بجمال مناظرها ومن أهم مناطقها التي يمكنك التنزه بها منطقة السوق القديم وخليج نعمة وميدان سوهو سكوير ومنطقة مول الماركاتو.

مدبنة دهب ..

مدينة دهب تمتاز بطقسها الرائع وشمسها الدافئة نهارا وشواطئها الرملية الصافية وأنشطتها المائية التي تتميز بها ومن أبرزها “الكيت سيرف” التي يقصدها السياح من جميع الجنسيات، وغير اعتدال أسعار الإقامة بها في فصل الشتاء.