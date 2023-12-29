النيران تلتهم أحد مراكب التنزه بطور سيناء

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق من السيطرة على حريق نشب مساء اليوم الجمعة بعيدا عن ميناء الصيد بالقرب من القزق الميكانيكي وورشة اصلاح مراكب الصيادين بمدينة طور سيناء وتم إخطار القيادات الأمنية وانتقال سيارات الحماية المدنية التي نجحت في السيطرة على الحريق.

كان اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق في أحد مراكب التنزه داخل البحر بالقرب من منطقة تصليح المراكب الخاصة بجمعية الصيادين بمدينة طور سيناء على مقربة من الشاطئ دون حدوث أي إصابات.

