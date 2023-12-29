عبدالحميد طه.. أصغر منشد ديني وقارئ للقراَن في بني هلال

استطاع أن يؤثر قلوب أبناء قريته بالرغم من صغر سنه؛ لحفظه القراَن الكريم في وقت مبكر من عمره وحُسن ترتيله، حتى لُقب بشيخ القرية.

عبدالحميد طه، من مواليد 1999، ابن قرية بني هلال التابعة لمركز القوصية محافظة أسيوط، بدأ في حفظ وتعلم القرآن الكريم في الرابعة عشر من عمره، وكان من صغره يحب الظهور في الإذاعات المدرسية والمسابقات القرآنية والمناسبات الشخصية حتى لفت الأنظار إليه.

كان عبدالحميد يرتل القرآن الكريم بصوت خاشع يأثر القلوب، وصلى بالناس في كثير من مساجد قريته، فحاز صوته وتلاوته الخاشعة على إعجاب الناس.

كما أنه شارك في كثير من الحفلات والمناسبات الدينية، واستطاع أن يحقق شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، رواية بعنوان "العائلة الملكية والحروب بين الجبابرة في مغامرة أروع من الخيال".

وكانت هذه الرواية الأولي له، وقد حازت على إعجاب، والتحق بالمرحلة الثانوية العامة "القسم الأدبي"، ومن ثم التحق بإحدى كليات الخدمة الاجتماعية، حيت كان يدرس علم النفس والاجتماع.