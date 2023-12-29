شفط تجمعات مياه الأمطار بمدن وقري دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع قطاع الشرب والصرف الصحي بمتابعة اعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار لسيولة الحركة المرورية.

بالاضافة الي تسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها وعدم تركها مفتوحة بعد الانتهاء من اعمال كسح الشوارع والميادين حرصا علي سلامة المواطنين وخاصة الأطفال والشيوخ مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية.

ووجهت المحافظ بالتعامل الفوري مع كميات هذه المياه بالروافع والمحطات على مدار الساعه ورفع درجة الاستعداد القصوي للتعامل مع موجة الطقس الغير مستقر وسرعة شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوي المحافظة.

يذكر أن محافظة دمياط شهدت سقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببرودة شديدة في الطقس ورفعت الوحدات المحلية درجة الاستعداد القصوى في نطاق المحافظة لمجابهة تقلبات الطقس.