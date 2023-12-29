الأمطار تتسبب في غرق شوارع الدقهلية

شهدت عدة مناطق بمحافظة الدفهلية غرق شوارعها الرئيسية بمياه الأمطار نتيجة انسداد بالوعات الصرف الصحي التي تصرف المياه، الأمر الذي تسبب في زيادة منسوب المياه وتراكمها في الشوارع الرئيسية وكشف سقوط الأمطار بغزارة مساء أمس الأول على عدد من مدن وقرى الدقهلية، عن عدم استعداد المحافظة والأجهزة التنفيذية لاستقبال فصل الشتاء. وأن التصريحات اليومية للمسؤلين والخاصة بالاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء بتسليك البالوعات في الشوارع وتوجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحى باتخاذ كل التدابير اللازمة عند سقوط الأمطار والتعامل الفورى، هو للاستهلاك المحلى، وذلك بسبب غرق عدد كبير من الشوارع والميادين مما تسبب فى ظهور البرك الطينية وتوقف حركة السير فى الشوارع.

وطالب المواطنون بسرعة تدخل الأجهزة التنفيذية للتغلب على المشكلة بجانب مشكلة انقطاع المياه لفترات طويلة نتيجة سوء الطقس.

وقال إبراهيم السباعى صاحب محل تجارى بمركز أجا إن أهالى المنطقة اعتادوا على شكل مياه المجارى، خصوصا أن البالوعات تتعرض للانسداد بشكل أسبوعى، وتقدمنا بشكاوى لمركز مدينة اجا لإزالة المياه ولكنهم لم يستجيبوا، على الرغم من وجود تضرر للاهالى من مياه المجارى بعد أن أغرقت المياه مداخل المنازل والمحلات. وتابع وقد اعتاد الأهالى على تسليك بالوعات ومصارف الأمطار المتواجدة على جانبى الطريق، بعد دقائق من سقوط الأمطار على شوارع الدقهلية.

وعبرمحسن العوضى، عن غضبه من أزمة غرق الشوارع التي تتكرر كل عام، دون التوصل إلى حل يحول دون ذلك، وطالب بسرعة تدخل الأجهزة التنفيذية للتغلب على المشكلة. وأكد أنه فوجئ الأهالى صباح أمس بدخول مياه الأمطار إلى منازلهم وعدم تصريفها بخطوط الصرف الصحي في الشوارع وانسداد بعض الخطوط الداخلية؛ الأمر الذي عرضهم لخسائرفادحة، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الجلوس داخل المنازل.

وطالب السيد محمود بتدخل محافظ الدقهلية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصدار تعليماتهما لرؤساء المدن والمراكز بإرسال سيارات كسح المياه من الشوارع بعد وصولها في بعض المناطق إلى ارتفاعات كبيرة تصل إلى متر تقريبا وسرعة تسليك خطوط الصرف وتصريف مياه الأمطار.