الرابطة الطبية الأوروبية: السعال المستمر أبرز أعراض متحور JN1 (شاهد)

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أبرز أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا “JN1”.

وقال “عودة” خلال تصريحاته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إنَّ المتحور الجديد لفيروس كورونا هو أحد متحورات «أوميكرون»، ونتج عن تغير طفرة واحدة ولا يسبب أعراضاً خطيرة.

وأشار إلى أن كل متحورات أوميكرون التي ظهرت على مدار الأشهر الستة الأخيرة، وهي أكثر من 200 متحور، جميعها سريعة الانتشار وغير خطيرة الأعراض، مستطردا: "أخف تأثيراً من فيروس الإنفلونزا، وللتفرقة بين المتحور الأخير وأية إصابات بالمتحورات الأخرى، هو الشعور بألم خفيف بالحلق والسعال المستمر وأعراضه تظهر من يومين إلى 7 أيام، فيما يتشابه مع أعراض أخرى مثل: «الشعور بتكسير الجسم والتعب".

وواصل عودة أن أبرز الأعراض التي تظهر على الأطفال عند إصابتهم بالمتحور الجديد، هي قلة التركيز والإفراط في النوم»، لافتاً إلى أنَّ متحورات أوميكرون الأخيرة أبرز أعراضها فقدان حاسة الشم والتذوق مع بدء الإصابة بالفيروس.