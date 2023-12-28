الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بعد ظهوره في مصر.. أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

JN1، متحور جديد لفيروس كورونا يضرب العالم بالتزامن مع شتاء 2024، إذ أعلنت وزارة الصحة المصرية صباح اليوم، ظهور المتحور الجديد في مصر بعد ثبوت إصابة مواطنين به من خلال التحاليل المعملية.

وفي هذا السياق، تنشر "الوفد" أعراض متحور كورونا الجديد JN1.

أعراض متحور JN1

الإصابة بالحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم.

السعال والكحة الشديدة.

سيلان الأنف.

آلام بالجسم والعظام.

احتقان والتهاب بالحلق.

الشعور بالإجهاد والتعب الشديد.

نصائح للوقاية من متحور كورونا الجديد

ارتداء الكمامة أثناء التواجد في أماكن مزدحمة.

التهوية الجيدة للمنازل والأماكن المغلقة.

غسل اليدين باستمرار وعدم لمس الأسطح.

تطهير وتعقيم الأسطح باستمرار.

الابتعاد عن المرضى وعدم التلامس معهم.

تجنب التواجد في أماكن مزدحمة.

مواد متعلقة

ضبط 5 أشخاص بالقاهرة بتهمة تزوير المحررات الرسمية

دوري أبطال آسيا 2024.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

جامعة سوهاج تستعد لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول

جنوب الوادي تتقدم بـ 14 تصنيفًا دوليًا للجامعات خلال 2023

الجريدة الورقية