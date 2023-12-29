محمد صلاح يتواجد ضمن التشكيل الأفضل بالدوري الإنجليزي لعام 2023

تواجد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، ضمن التشكيلة الأفضل في الدوري الإنجليزي لعام 2023.

التشكيل الأفضل بالدوري الإنجليزي لعام 2023

ويحتاج صلاح هدف من أجل الوصول للهدف رقم 150 مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل 149 هدفا مع الريدز خلال 263 مباراة، وصنع 69 آخر.

سيصبح صلاح خامس هدافي فريق ليفربول حال وصوله للهدف رقم 150 مع الريدز في الدوري الإنجليزي املمتاز.

ويعد "مو" صلاح الهداف التاريخي للأحمر في مسابقة الدوري الإنجليزي بمسماه الجديد في عام 1991.