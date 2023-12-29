سعر طن السكر اليوم الجمعة في الأسواق المصرية والمحلية

سعر السكر.. واصلت أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية وعند تاجر الجملة، تراجعها، وذلك علي مدار أربع أيام متواصلة، ويأتي ذلك عقب تسجيل تراجع حاد خلال تعاملات الإثنين الماضي، بمقدار 6000 جنيه بالطن، كما نزل سعر الكيلو لدى المستهلك، بنحو 5 جنيهات.

وخيم الهدوء والاستقرار على أسعار الجلوكوز، خلال التعاملات اليومية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر طن السكر اليوم الجمعة

السكر

السكر الأبيض "قطاع خاص"

استقر سعر السكر الأبيض اليوم عند 26,000 جنيه للطن.

السكر "الحكومي"

وثبت سعر طن السكر، ليسجل سعر الطن عند 27,000 جنيه.

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ 24,000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

كما ثبت على مدار تعاملات اليوم، النشا الغذائي عند 25,500 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

وسجل سعر كيلو السكر عند 45 جنيهًا للمستهلك، خلال التعاملات اليومية.

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

انكمشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث نزل عقد مارس 2024، عند 21.68 سنت للرطل، بمقدار انخفاض 0.08 سنت، وقت كتابة الخبر.

وهبط عقد مايو 2024 بنسبة 0.28%، ليسجل 21.33 سنت للرطل أي بمقدار 0.06 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر مارس 2024، عند 619.90 دولار للطن، بمقدار هبوط 2.5 دولار، أي بنسبة 0.40%، وقت كتابة هذا الخبر.

وانخفض عقد تداول مايو 2024، ليسجل 606.20 دولار للطن، بهبوط قدره 2.60 دولار.