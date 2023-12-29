محافظ المنوفية يناقش أعمال رصف 9 شوارع بقويسنا

إستعراض اللواء ابراهيم ابو ليمون - محافظ المنوفية، موقف عدد من مشروعات الخطة الجديدة ذات النفع العام التي تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة.

منها قطاع الرصف وتحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات النظافة، وتم مناقشة أعمال رصف 9 شوارع بطول 10كم بقويسنا بنسبة تنفيذ تزيد عن 50%.

وكذا أعمال رصف 3 شوارع بالباجور بطول 5كم بنسبة تنفيذ 65% ، فضلا عن رصف مدخل مدينة الباجور والنصب التذكاري للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد حرصه على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الإستثمارية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوعة