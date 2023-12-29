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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب النادي.


جلسة لمعتمد جمال مع لاعبي الزمالك

وحرص المدير الفني لـ الزمالك على الحديث مع اللاعبين على ضرورة استغلال فترة التوقف الدولي للاستعداد بشكل أفضل للمباريات المقبلة في البطولات المحلية أو الكونفدرالية الأفريقية.

 

وشرح معتمد جمال بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران الزمالك  اليوم، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة قبل انطلاق المران.

 

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

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