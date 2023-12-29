أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2026 "رسمياً"

أعلن ريال مدريد اليوم، الجمعة، عن تجديد عقد كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، ليستمر في مهمة تدريب الملكى حتي 2026.

ريال مدريد يعلن تجديد عقد أنشيلوتي

ونشر ريال مدريد صباح اليوم الجمعة بياناً قائلاً: “ تم تمديد عقد مدربه كارلو أنشيلوتي حتى 30 يونيو 2026”.

ريال مدريد يشيد بكارلو أنشيلوتي

واكد الملكي في بيانه أن كارلو أنشيلوتي،في المواسم الخمسة، كمدرب لريال مدريد، حقق مع الفريق 10 ألقاب، 2 دوري أبطال أوروبا و2 كأس العالم للأندية و2 كأس السوبر الأوروبي و لقب الدوري الإسباني و2 كأس ملك إسبانيا و1 كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

يواجه ريال مدريدنظيره ريال مايوركا،يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر ببطولة الدوري الإسباني.