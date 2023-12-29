تعرف علي إنجازات مدينة منشأة أبوعمر بالشرقية خلال 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة منشأة أبو عمر خلال عام 2023 في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

حيث شهدت مدينة منشأة ابو عمر خلال عام 2023 م تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية لتحسين جوده الخدمات المقدمة للمواطنين:

إنشاء محطتي رفع صرف صحى منشأة أبوعمر بنسبة تنفيذ 65% ،95٪ وبتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه.

إنشاء مركز طبي منشأة أبوعمر بتكلفه 38 مليون جنيهاً ضمن المبادره الرئاسية حياة كريمة بنسبة تنفيذ 91٪.

· تنفيذ مشروع بناء مكتب بريد مطور بتكلفة 15 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 65٪..

كما تم شراء وتوريد أعمدة ومهمات للإنارة العامة بتكلفة 4 مليون و 23 ألف و450 جنيه وبنسبة تنفيذ 100 ٪ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

تم شن حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 8 محاضر إشغال بواقع 9 حملات إزالة إشغال وتم ازاله 23 حالة ، كما تم إزالة 2 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين،

وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين، تم رفع (4100) طن من القمامة والمخلفات.

ولإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدينة..

تم الإنتهاء من ترخيص (( 144)) لافته إعلانيه و تحرير ((15)) محضر ضد أصحاب الإعلانات المخالفة كما تم إستصدار (( 28)) رخصة ( مواد بناء – أكشاك - تاندات )) و تحرير (( 8)) محاضر إشغال طريق و تحرير (( 7)) محاضر من إدارة شئون البيئة (( إلقاء مخلفات قمامة – حرق قش أرز ))

ولسرعه حل شكاوى المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى..

قامت رئاسة مدينة منشأة أبوعمر بالرد على (( 193)) شكوى وارده من المواطنين وتقديم الحلول العاجلة لها وذلك خلال عام 2023 بنسبة أجاز 100%.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تفقد أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وإنشاء مقاعد إنتظار للمواطنين وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بجانب إجراء أعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الإلتزام بمراعاة إضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

تابع محافظ الشرقية أعمال الرصف النهائية والجارية بنفق عرابي بمدينة الزقازيق بطول 350 متر بكل اتجاه ومتوسط عرض 14-20 متر ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال لتشغيله رسمياً أمام حركة السيارات للقضاء على الزحام المروري داخل المدينة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن مشروع انشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

وسيراً على الأقدام تفقد محافظ الشرقية عدد من الشوارع الجانبيه بمحيط ميدان عرابي لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لإعاده الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها وتماشياً مع خطة تطوير وتجميل المنطقة.

كما تابع المحافظ أعمال النقطه الثابتة والمُشكله من رئاسة حي أول وشرطة المرافق وإدارة المتابعة الميدانية للتصدي ومنع تواجد الباعة الجائلين بالميدان ، وكذلك متابعة تنفيذ خطة غلق ومنع دخول مركبات التوكتوك داخل المدينة بالأماكن المحددة ، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وحرص محافظ الشرقية، على تفقد أعمال إنشاء النصب التذكاري والمُقرر إقامته أمام ديوان عام المحافظة ، مشدداً على الإلتزام بوضع لمسه جمالية وحضارية تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

وإختتم المحافظ جولته بمدينة الزقازيق بلقاء عدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانات المتاحة.

رافق المحافظ في الجولة المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والعميد تامر مباشر مدير إدارة مرور الشرقية، و يسري راشد رئيس حي أول، واشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، وعبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة.