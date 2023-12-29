الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جيش الاحتلال يكشف حصيلة القتلى والمصابين في غزة

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 21 عسكريا في معارك غزة خلال 24 ساعة، مؤكدًا ارتفاع المصابين إلى 936 جنديا وضابطا منذ بدء العملية العسكرية في القطاع، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة.

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وأشار إلى ارتفاع عدد القتلى بصفوف جيش الاحتلال إلى 502 جندي وضابط في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر منهم 168 خلال العملية البرية.

استشهاد 21 ألف فلسطيني منذ بدء العدوان على غزة

على جانب آخر، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمناطق عدة وسط وجنوب قطاع غزة.

 وأوضحت مصادر طبية، أن 20 شخصًا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته منازل عدة في مخيم النصيرات وسط القطاع، وهناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.

 وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

 

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