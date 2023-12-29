عاجل
ملاك الرحمة يخطف روح جزار بسلاح أبيض في البحيرة عاجل.. القسام تُفجر حقل ألغام في قوة إسرائيلية شمال مخيم البريج ضباط إسرائيليون قُتلوا بعدما أهدوا عملياتهم الإجرامية في غزة لعائلاتهم
الجمعة 29 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ضباط إسرائيليون قُتلوا بعدما أهدوا عملياتهم الإجرامية في غزة لعائلاتهم

جنود إسرائيليون
جنود إسرائيليون

 يبدو أن عدالة السماء تقف مع رجال المقاومة في غزة، بعد الضابط الإسرائيلي الذي قُتل بالخطأ بعدما أهدى ابنته تفجير منزل فلسطيني، قُتل أمس ضابط آخر على أيدي رجال المقاومة، كان أهدى تفجير منزل عائلة دوبشة إلى المستوطنين الإسرائيليين في غزة.

 

الضابط هرائيل يُقتل بعد يوم من نشره للفيديو:

 نشرت كتائب القسام مقطع فيديو، للضابط هرئيل شارفيت في جيش الاحتلال، قبل مقتله بيوم هو يرسل تحية للمستوطنين من غزة قبل قتل عائلة دوبشة.

 ولقى هرئيل شارفيت مصرعه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية، في غزة أمس.

 

مقتل ضابط إسرائيلي بالخطأ بعدما أهدى تفجير منزل فلسطيني لابنته:

 الواقعة نفسها حدثت مع ضابط إسرائيلي، يدعى إيال مئير بيركوفيتش (28 عامًا)، مقاتلًا في الكتيبة 699 تشكيل حجي 551، عندما بث مقطع فيديو خلال العد التنازلي لتفجير أحد المنازل في خانيونس، وأهدى التفجير لابنته، وقال :"لأميرتي الصغيرة إيلي في عيد ميلادها الثاني".

 

إلى أن اشتبك الضابط في المعارك الدائرة بالقطاع مع عناصر الفصائل وقُتِل خلال الاشتباكات، وأعلن جيش الاحتلال مقتله بنيران صديقة.

                

قوات الاحتلال تسرق المحال التجارية:

 كما نشرت كتائب القسام، مقطع فيديو يظهر فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي تسرق أحد المحال التجارية خلال اقتحامها رأس الجورة في مدينة الخليل.

 وظهر في الفيديو عدد من الجنود، يسرقون السلع من المحل التجاري ويحملونها إلى مدرعاتهم.

 واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 

مواد متعلقة

رشقة صاروخية تضرب مستوطنات غزة وصفارات الإنذار تنطلق

القسام تنشر مشاهد لجنود إسرائيليين يسرقون محال تجارية في مدينة الخليل

وزير الري يوجه بالإستفادة من التجارب العالمية لتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة

حزب الله يستهدف أجهزة تجسس وموقعين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

إطلاق صاروخ لبناني وصفارات الإنذار تدوي داخل عدة مستوطنات إسرائيلية

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخرين في مستوطنة كوخاف يعقوب بغزة

هنيئًا لمن اختار الشهادة.. آخر كلمات منفذ عملية الطعن في بيت لحم

عاجل.. عملية طعن على حاجز مزموريا في بيت لحم واستشهاد منفذها
الجريدة الورقية