ضباط إسرائيليون قُتلوا بعدما أهدوا عملياتهم الإجرامية في غزة لعائلاتهم

يبدو أن عدالة السماء تقف مع رجال المقاومة في غزة، بعد الضابط الإسرائيلي الذي قُتل بالخطأ بعدما أهدى ابنته تفجير منزل فلسطيني، قُتل أمس ضابط آخر على أيدي رجال المقاومة، كان أهدى تفجير منزل عائلة دوبشة إلى المستوطنين الإسرائيليين في غزة.

الضابط هرائيل يُقتل بعد يوم من نشره للفيديو:

نشرت كتائب القسام مقطع فيديو، للضابط هرئيل شارفيت في جيش الاحتلال، قبل مقتله بيوم هو يرسل تحية للمستوطنين من غزة قبل قتل عائلة دوبشة.

ولقى هرئيل شارفيت مصرعه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية، في غزة أمس.

مقتل ضابط إسرائيلي بالخطأ بعدما أهدى تفجير منزل فلسطيني لابنته:

الواقعة نفسها حدثت مع ضابط إسرائيلي، يدعى إيال مئير بيركوفيتش (28 عامًا)، مقاتلًا في الكتيبة 699 تشكيل حجي 551، عندما بث مقطع فيديو خلال العد التنازلي لتفجير أحد المنازل في خانيونس، وأهدى التفجير لابنته، وقال :"لأميرتي الصغيرة إيلي في عيد ميلادها الثاني".

إلى أن اشتبك الضابط في المعارك الدائرة بالقطاع مع عناصر الفصائل وقُتِل خلال الاشتباكات، وأعلن جيش الاحتلال مقتله بنيران صديقة.

قوات الاحتلال تسرق المحال التجارية:

كما نشرت كتائب القسام، مقطع فيديو يظهر فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي تسرق أحد المحال التجارية خلال اقتحامها رأس الجورة في مدينة الخليل.

وظهر في الفيديو عدد من الجنود، يسرقون السلع من المحل التجاري ويحملونها إلى مدرعاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.