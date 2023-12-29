وزارة العمل 2023.. مكافحة عمل الأطفال وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة

أولت وزارة العمل خلال العام الأخير 2023، اهتمامًا بملف عمل الأطفال والمرأة، ففي مجال مكافحة عمل الأطفال، نظمت الوزارة خلال العام 1847 حملة تفتيشية استهدفت 11 ألفًا و 826 منشأة يعمل بها أطفال، وبلغ عدد المخالفات القانونية التي حررت بها محاضر 212 مخالفة، إلى جانب عمل 2019 مهلة قانونية لإزالة المخالفات، وتنظيم 19 حملة فى مجال مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال حرر خلالها 23 محضرًا لمنشآت مخالفة.

التوعية بمخاطر عمل الأطفال

كما بلغ عدد ندوات التوعية في مجال مخاطر عمل الأطفال والقرار الوزاري 212 لسنة 2021، 192 ندوة توعية استفاد منها 3505 عامل وعاملة.

قضايا عمل المرأة

أما فى مجال رعاية شؤون المرأة وتكافؤ الفرص، فقد قامت وزارة العمل من خلال الإدارات المعنية خلال العام، بنشر الوعي الثقافي بقضايا المرأة العاملة من خلال تنظيم 402 ندوة توعية شارك فيها 11 ألفاً و 773 عاملة.

وزارة العمل 2023

المساواة بين الجنسين

وفى مجال المساواة بين الجنسين، نظمت 80 ندوة توعية استفاد منها 1400 عاملاً، كما قامت الإدارة بحشد العاملين بـ 950 شركة للمشاركة فى العملية الإنتخابية الرئاسية لعام 2024، بلغت نسبة النساء من بينهم 60 %، كما نظمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان 32 قافلة طبية فى أماكن العمل على مستوى الجمهورية ، بلغ عدد الحالات التى وقع عليها الكشف الطبى خلالها 320 عامل وعاملة ، كما أطلقت الإدارة العامة المختصة أول قافلة لدعم وحماية المرأة العاملة وتمكينها بمحافظة بورسعيد .

تمكين المرأة

فى ضوء ما توليه وزارة العمل من اهتماماً بالغاً بالمرأة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية.

وتهدف إلى تحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة،وتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء.

أعلنت وزارة العمل، عن انجازات وحدة المساواة بين الجنسين خلال عام 2023، حيث جرى تدريب عدد 300 سيدة فى محافظات القاهرة، الإسكندرية، بنى سويف، على مهن يحتاجها سوق العمل منها الفندقة، مشغولات النحاس، الكوافير، صناعة الجلود، صيانة الدش والمحمول، و تسليم 25 % من المتدربات المتفوقات أدوات للعمل لبدء مشروعاتهم، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأيضًا تدريب عدد من مفتشى السلامة والصحة المهنية و مدربين وحدة المساواة بين الجنسين على مفاهيم الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل وتأثير التغيرات المناخية على قضايا العمل و العمل اللائق للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، بالإضافة إلى تنظيم عدد 3 ورش عمل استهدفت تعريف أعضاء وحدات المساواة بين الجنسين و مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالدليل الإرشادي للمساواة بين الجنسين ومدونة السلوك الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO .